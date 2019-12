अजय-अतुल झिंग,झिंग झिंगाट; हृतिक, प्रियांकाला मागे टाकून फोर्ब्सचा यादीत

नवी दिल्ली : 'फोर्ब्स'च्या 2019च्या यादीत सचिन तेंडुलकर, माधुरी दीक्षित-नेने या दिग्गजांसह अजय-अतुल या मराठी संगीतकार जोडगोळीने स्थान मिळविले आहे. अजय-अतुल यांची यंदाची कमाई 77.71 कोटी रुपये आहे.

#InPictures From @imVkohli and @akshaykumar to @RishabhPant17 and @iAmNehaKakkar: The 2019 #ForbesIndiaCeleb100 list of the highest-earning celebrities of the year features outliers, surprises and stalwarts https://t.co/jKVHqo5DLJ pic.twitter.com/LdKVcRtR4x

— Forbes India (@forbes_india) December 22, 2019