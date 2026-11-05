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Ajit Jogi IAS to Chief Minister : राजीव गांधींच्या एका फोन कॉलवर IAS नोकरी सोडून राजकारणात प्रवेश करणारे अजित जोगी पुढे कसे बनले काँग्रेसचे सर्वात मोठे बंडखोर?

राजीव गांधींच्या एका फोन कॉलने बदलले आयुष्य; कलेक्टर ते मुख्यमंत्री असा झंझावाती प्रवास
Astounding journey of Ajit Jogi, the first Chief Minister of Chhattisgarh.

Astounding journey of Ajit Jogi, the first Chief Minister of Chhattisgarh.

Sakal

Vinayan
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राजकारणात प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि आमदार-खासदार होण्यासाठी अनेक नेते कित्येक वर्षे पक्षाच्या दारात खस्ता खातात. मात्र, देशाच्या पंतप्रधानांचा केवळ एक फोन कॉल येतो आणि इंदूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी क्षणाचाही विचार न करता भारतीय प्रशासकीय सेवेचा (IAS) थेट राजीनामा देतात, अशी अविश्वसनीय घटना भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात घडली आहे. ते नेते दुसरे-तिसरे कोणी नसून छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत अजित जोगी हे होते!

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