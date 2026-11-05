Ajit Jogi IAS to Chief Minister : राजीव गांधींच्या एका फोन कॉलवर IAS नोकरी सोडून राजकारणात प्रवेश करणारे अजित जोगी पुढे कसे बनले काँग्रेसचे सर्वात मोठे बंडखोर?

राजकारणात प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि आमदार-खासदार होण्यासाठी अनेक नेते कित्येक वर्षे पक्षाच्या दारात खस्ता खातात. मात्र, देशाच्या पंतप्रधानांचा केवळ एक फोन कॉल येतो आणि इंदूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी क्षणाचाही विचार न करता भारतीय प्रशासकीय सेवेचा (IAS) थेट राजीनामा देतात, अशी अविश्वसनीय घटना भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात घडली आहे. ते नेते दुसरे-तिसरे कोणी नसून छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत अजित जोगी हे होते!.आयपीएस, आयएएस ते एका राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि पुढे काँग्रेस पक्षाशीच उघड बंडखोरी करणारे आक्रमक नेते, असा अजित जोगी यांचा प्रवास आजही भारतीय राजकारणात अत्यंत नाट्यमय मानला जातो..सांगलीच्या राजवाड्यातून सुरू झालेला १८३ वर्षांचा नाट्यप्रवास तुम्हाला माहितीये का? वाचा सविस्तर!.राजीव गांधींचा निरोप आला अन्...छत्तीसगडमधील गौरेला येथे जन्मलेल्या अजित जोगी यांनी सुरुवातीला अभियांत्रिकीचे (Engineering) शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर ते आधी भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) रुजू झाले आणि पुढे अवघ्या काही वर्षांत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते थेट आयएएस (IAS) अधिकारी बनले. इंदूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या आयुष्याला एक अनपेक्षित कलाटणी मिळाली..एकदा ग्रामीण भागाचा सरकारी दौरा संपवून ते रात्री थकलेले घरी परतले, तेव्हा त्यांच्या पत्नीने सांगितले की पंतप्रधान कार्यालयातून (PMO) वारंवार फोन येत आहेत. जोगी यांनी रात्री साधारण ९:३० च्या सुमारास पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधला. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे खासगी सचिव व्ही. जॉर्ज यांनी फोनवर सांगितले: "पंतप्रधान राजीव गांधी सकाळपासून तुमचा शोध घेत आहेत. तुम्ही जिल्हाधिकारी पदाचा ताबडतोब राजीनामा द्यावा आणि उद्याच दिल्लीत येऊन सक्रिय राजकारणात सहभागी व्हावे, अशी त्यांची स्पष्ट इच्छा आहे!".Pune Metro Pink Line Parking : मेट्रो सुरू झाली, पण गाडी पार्क कुठे करायची? हिंजवडी-शिवाजीनगर लाईन-३ वरील 'पार्क अँड राइड'चे वास्तव; पाहा कोणत्या स्थानकांवर आहे पार्किंग!.१ नोव्हेंबर २००० ला नवा इतिहास घडवलाराजीव गांधींच्या एका शब्दावर विश्वास ठेवून अजित जोगी यांनी प्रतिष्ठित सनदी सेवेला कायमचा रामराम ठोकला. राजीव गांधींनी त्यांना मध्य प्रदेशातून थेट राज्यसभेवर पाठवले. अल्पावधीतच जोगी गांधी कुटुंबाच्या अत्यंत विश्वासू वर्तुळात दाखल झाले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून त्यांनी विरोधकांचे हल्ले परतवून लावले, तर पुढे रायगड लोकसभा मतदारसंघातून निवडून येऊन त्यांनी संसदेत आपला दबदबा निर्माण केला..१ नोव्हेंबर २००० रोजी मध्य प्रदेशचे विभाजन होऊन 'छत्तीसगड' हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस हायकमांडने इतर सर्व मातब्बर दावेदारांना डावलून राज्याच्या सर्वोच्च पदाची म्हणजेच छत्तीसगडच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा अजित जोगी यांच्या हाती सोपवली..Mixed Gender Cricket Tournament : क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! मुलं आणि मुली खेळणार एकाच टीममधून; 'हा' नवा विचित्र नियम पाहून चक्रावून जाल!.काँग्रेसशी का उडाले खटके?मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर पुढील काळात अजित जोगी यांचे काँग्रेसच्या मध्यवर्ती नेतृत्वाशी तीव्र मतभेद सुरू झाले. २०१३ मधील कुख्यात 'झीरम घाटी' नक्षलवादी हल्ल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांच्या हत्येवरून राज्यातील पक्षांतर्गत गटबाजी शिगेला पोहोचली. अखेर गांधी घराण्याशी अत्यंत घट्ट नाते असलेल्या अजित जोगी यांनी २०१६ मध्ये काँग्रेस पक्षाला अखेरचा 'रामराम' केला आणि 'जनता काँग्रेस छत्तीसगड' या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना करून थेट काँग्रेसच्याच मुळावर घाव घातला..मात्र, त्यांच्या नव्या प्रादेशिक पक्षाला अपेक्षित मोठे यश मिळू शकले नाही. दीर्घ आजारपणानंतर २९ मे २०२० रोजी वयाच्या ७४ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. एका फोनवरून सुरू झालेला कलेक्टर ते मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचा सर्वात मोठा बंडखोर असा हा झंझावाती राजकीय प्रवास आजही देशात कुतूहलाचा विषय ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.