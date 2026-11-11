Ajit Pawar Memorial : दहा हजार पणत्यांच्या प्रकाशात उजळल्या अजितदादांच्या आठवणी; बारामतीकर भावूक

बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी बारामतीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘एक पणती दादांसाठी... असंख्य आठवणी त्यांच्या कार्यासाठी...’ या उपक्रमाला बारामतीकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. बारामती येथील सनसेट पॉईंटवर मंगळवारी दहा हजारांहून अधिक पणत्या प्रज्वलित करून अजितदादांना आबालवृद्धांकडून आदरांजली वाहण्यात आली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, युवा नेते जय पवार, अजितदादांच्या भगिनी विजया पाटील, ऋतुजा जय पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीय या वेळी उपस्थित होते..गेली अनेक वर्षे दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी अजितदादा सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत बारामतीकरांच्या भेटीसाठी उपलब्ध असायचे. सर्वांच्या भेटीगाठी घेत त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, विकासकामांचा आढावा घेणे आणि नागरिकांशी थेट संवाद साधणे ही त्यांची कार्यपद्धती होती. यंदाचा दिवाळी पाडवा दादांशिवाय असल्याने त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते..कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरले ते अजितदादांचे साकारलेले भव्य रांगोळीचित्र. महेंद्र दीक्षित, भारत काळे, सिद्धार्थ कांबळे आणि वेदांत काळे यांनी आपल्या कलाकौशल्यातून दादांचे देखणे रांगोळीचित्र साकारले.परिसरातील विद्युत रोषणाई बंद करण्यात आली. हजारो पणत्यांच्या प्रकाशात संपूर्ण सनसेट पॉईंट उजळून निघाला. उपस्थित नागरिकांनी मोबाईलचे टॉर्च सुरू करून दादांना अभिवादन केले. पणत्यांचा प्रकाश आणि हजारो मोबाईल टॉर्च यामुळे वातावरण भारावून गेले.यावेळी सादर झालेल्या ‘माझा आनंद हरवला’ या भावस्पर्शी गीताने उपस्थितांच्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. दादांच्या आठवणींनी अनेकांचे डोळे पाणावले. त्यांच्या सहवासातील आठवणी आणि बारामतीच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेले योगदान यांची यावेळी प्रकर्षाने जाणीव झाली..शहरासह तालुक्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी स्वतःहून पणत्या आणून उपक्रमात सहभाग घेतला.नगराध्यक्ष सचिन सातव, नगरसेवक अमर धुमाळ, अमोल कावळे, समीर चव्हाण, नवनाथ बल्लाळ, प्रवीण माने, विशाल हिंगणे, अक्षय डांगे यांनी या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.