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Ajit Pawar Memorial : दहा हजार पणत्यांच्या प्रकाशात उजळल्या अजितदादांच्या आठवणी; बारामतीकर भावूक

Ajit Pawar Memorial Tribute : दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी बारामतीतील सनसेट पॉईंटवर दहा हजारांहून अधिक पणत्या प्रज्वलित करण्यात आल्या. या भावपूर्ण उपक्रमात पवार कुटुंबीयांसह बारामतीकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत आदरांजली वाहिली.
Ajit Pawar Memorial Tribute

Ajit Pawar Memorial Tribute

esakal

मिलिंद संगई बारामती
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बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी बारामतीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘एक पणती दादांसाठी... असंख्य आठवणी त्यांच्या कार्यासाठी...’ या उपक्रमाला बारामतीकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

बारामती येथील सनसेट पॉईंटवर मंगळवारी दहा हजारांहून अधिक पणत्या प्रज्वलित करून अजितदादांना आबालवृद्धांकडून आदरांजली वाहण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, युवा नेते जय पवार, अजितदादांच्या भगिनी विजया पाटील, ऋतुजा जय पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीय या वेळी उपस्थित होते.

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