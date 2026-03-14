Air India-IndiGo नंतर Akasa Air कडूनही विमानभाड्यात वाढ; नवा फ्यूल सरचार्ज जाहीर, जाणून घ्या नवे दर...
Akasa Air ticket price increase: एअर इंडिया आणि इंडिगो पाठोपाठ मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जेट इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे अकासा एअरने इंधन अधिभार जाहीर केला आहे.
मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमान इंधनाच्या (ATF) किमती अचानक गगनाला भिडल्या आहेत. विमान कंपन्या आता हा अतिरिक्त खर्च थेट सामान्य प्रवाशांवर लादत आहेत. देशातील प्रमुख विमान कंपन्या, एअर इंडिया आणि इंडिगो यांच्या पाठोपाठ, अकासा एअरने आता त्यांच्या प्रवाशांवर अतिरिक्त इंधन अधिभार आकारण्याची घोषणा केली आहे.