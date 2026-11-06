Bageshwar Baba Controversial Statement Row : "ईशनिंदेला माफी नाही, राज्यात पाय ठेवू देणार नाही!"; प्रभू श्रीकृष्णावरील 'त्या' विधानावरून देशात मोठा भडका; दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये थेट युद्ध

'Ram vs Krishna' Conflict Before UP Elections : उत्तर प्रदेशात २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना अजून बराच अवकाश असतानाच, राज्यात आता थेट 'राम विरुद्ध कृष्ण' असा नवा धार्मिक आणि राजकीय संघर्ष पेटला आहे. बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर बाबा) यांनी प्रभू श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्या गुणांची तुलना करताना केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. .धीरेंद्र शास्त्री यांनी दोनदा हात जोडून जाहीर माफी मागितली असली, तरी "ईशनिंदेला कोणतीही माफी नसते, अशा लोकांना उत्तर प्रदेशात प्रवेशच देऊ नये!" अशी टोकाची भूमिका घेत अखिलेश यांनी थेट प्रशासनाला त्यांच्या आगामी कथा रद्द करण्याचे आव्हान दिले आहे. या वादामुळे उत्तर प्रदेशचे राजकारण चांगलेच तापले असून, भाजप आणि समाजवादी पक्षामध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे..India Visa Rules Major Change : भारतात राहण्यासाठी आता व्हिसा बंधनकारक! केंद्र सरकारकडून नियमांमध्ये मोठा बदल; 'या' ६ समुदायांवर होणार थेट परिणाम.नेमकं काय म्हणाले होते धीरेंद्र शास्त्री?; कशावरून उडाला भडका?मध्य प्रदेशातील शिवपुरी येथे आयोजित एका धार्मिक सभेत बोलताना धीरेंद्र शास्त्री यांनी भगवान श्रीराम आणि श्रीकृष्णाच्या अवताराची तुलना केली होती. "प्रभू श्रीराम सरळ होते, तर भगवान श्रीकृष्ण टेढे (वाकडे/चलाख) होते," अशी टिप्पणी त्यांनी केली होती. हे वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल होताच यादव समाज, संत मंडळी आणि कृष्णभक्तांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. वाद वाढल्यानंतर धीरेंद्र शास्त्री यांनी तात्काळ व्हिडिओ जारी करत, "माझा उद्देश कोणाचाही अपमान करण्याचा नव्हता, मी विनोदात आणि लीलांच्या संदर्भात ते बोललो होतो. कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी क्षमा मागतो," असे स्पष्ट केले होते.."कथावाचक निघून जातील, स्थानिक आयोजकांना इथेच राहायचे आहे!"; अखिलेश यांचा थेट इशारामात्र, अखिलेश यादव यांनी ही माफी धुडकावून लावली. "धर्माच्या नावावर दुही माजवणारे आणि भगवान श्रीकृष्णाचा अवमान करणारे सनातन धर्माचे रक्षक असूच शकत नाहीत. यदुवंशी असोत की रघुवंशी, कोणीही या विधानाचे समर्थन करणार नाही. येत्या दोन महिन्यांत झाशी, कुंडा, आग्रा आणि लखनौमध्ये होणाऱ्या धीरेंद्र शास्त्रींच्या कथांना प्रशासनाने परवानगी नाकारावी," अशी मागणी त्यांनी केली. इतकेच नाही तर, "कथा सांगणारे वाद निर्माण करून निघून जातील, पण स्थानिक आयोजकांना इथेच जनतेमध्ये राहायचे आहे; त्यांनी जनतेच्या रोषाचा विचार करावा," असा थेट दमही त्यांनी आयोजकांना दिला आहे..Nashik TCS Case: एमआयएम नेते इम्तियाज जलील अधिकृतपणे सहआरोपी; संजय शिरसाटांचा "त्याला तुरुंगात जावेच लागेल" असा थेट घणाघात."स्वतः कधी मंदिरात गेले नाहीत अन् आता हिंदुत्वाचा पुळका!"; भाजपचा पलटवारअखिलेश यादव यांच्या या भूमिकेवर भाजपने जोरदार पलटवार केला आहे. "अखिलेश यादव यांनी अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकला होता. ते वाराणसीत जाऊनही कधी काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शनाला गेले नाहीत. मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आंदोलनाबाबत ते नेहमीच गप्प राहिले. आता मात्र २०२७ च्या निवडणुकीत यादव आणि बहुजन समाजाची मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी ते धीरेंद्र शास्त्रींच्या बहाण्याने 'हिंदू व्होटबँके'चे नाटक करत आहेत," असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे..२०२७ च्या निवडणुकीसाठी काय आहे रणनीती?राजकीय विश्लेषकांच्या मते, लोकसभा निवडणुकीत 'पीडीए' (मागास, दलित, अल्पसंख्याक) फॉर्म्युला यशस्वी झाल्यानंतर, आता उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक यादव मतदार आपल्यापासून दूर जाऊ नये, यासाठी अखिलेश यादव यांनी थेट भगवान श्रीकृष्णाच्या अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरला आहे. तर दुसरीकडे, भाजप अखिलेश यांना 'हिंदू संतांचा विरोधक' ठरवून घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे धीरेंद्र शास्त्रींच्या एका वक्तव्यावरून पेटलेले हे वादळ आगामी निवडणुकीत कोणत्या दिशेने वळणार, याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.