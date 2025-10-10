Akhilesh Yadav Facebook Account Ban : सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांचे फेसबुक अकाउंट बंद; तांत्रिक चूक की आणखी काही?

SP Supporters React to Akhilesh Yadavs Account Ban : उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचे फेसबुक पेज सस्पेंड झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र ही तांत्रिक चूक होती की इतर काही याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
मेरठमधील सरधना येथील सपा आमदार अतुल प्रधान यांनी त्यांच्या सोशल मीडियापेजद्वारे अखिलेश यादव यांचे फेसबुक पेज बंद झाल्याबद्दल माहिती दिली. त्यांनी लिहिले की, "अखिलेश यादव यांचे फेसबुक अकाउंट बंद करून, सरकार त्यांना लोकांच्या हृदयातून काढून टाकू शकत नाही! ते एक लोकप्रिय नेते आहेत! अखिलेश यादव जिंदाबाद."
सोशल मीडिया साइट फेसबुकवर अखिलेश यादव यांच्या पेजचा शोध घेतल्यास खालील माहिती मिळते: "हा कॉन्टेंट सध्या उपलब्ध नाही." हे सहसा यामुळे होते कारण या पेजच्या ओनरने ते फक्त काही लोकांच्या गटासोबत शेअर केलेले आहे, ते कोण पाहू शकते ते बदलले आहे किंवा ते काढून टाकण्यात आले आहे.
समाजवादी पार्टीच्या नेत्या पूजा शुक्ला यांनी सोशल मीडिया साइट X वर असा दावाही केला आहे की सपा प्रमुखांचे फेसबुक पेज सस्पेंड करण्यात आले आहे. त्यांनी लिहिले की फेसबुकने आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत - त्यांनी अखिलेश यादव यांचे अधिकृत पेज कोणताही इशारा किंवा सूचना न देता निलंबित केले आहे. हे सामान्य अकाउंट नाही - हे अखिलेश यादव आहेत, लाखो लोकांचा आवाज! फेसबुकने आपल्या मर्यादा समजून घेतल्या पाहिजेत - ते लोकशाहीला दडपू शकत नाही.
