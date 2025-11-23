Akhilesh Yadav: पन्नास हजार नावे वगळण्याचे कारस्थान; अखिलेश यांची भाजपवर टीका

लखनौ: मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत सप आणि इतर विरोधी पक्षांनी ज्या मतदारसंघांत चांगली कामगिरी केली होती, तेथील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील किमान ५० हजार नावे मतदारयादीतून वगळण्याचा भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा डाव असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी आज केला..उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या मतदारयादी सखोल फेरपडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत अखिलेश यादव म्हणाले,‘‘निवडणूक आयोगाला हाताशी धरत भाजप काही तरी मोठे कारस्थान करत असल्याचा सुगावा आम्हाला लागला आहे..उत्तर प्रदेशमध्ये २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला २५५ जागा मिळाल्या असतानाही दोन वर्षांनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या मतदारसंघांपैकी केवळ १६२ ठिकाणीच त्यांना मताधिक्य मिळाले. दुसरीकडे आमच्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत १११ जागा मिळूनही लोकसभा निवडणुकीत १८३ विधानसभा क्षेत्रात मताधिक्य मिळाले होते..आपले मताधिक्य घटत असल्याने भाजपने ‘एसआयआर’चे कारस्थान रचले आहे. आम्हाला अधिक प्रतिसाद मिळालेल्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील किमान ५० हजार नावे मतदारयादीतून वगळण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.’’ आम्हाला निवडणूक आयोगाकडून नि:पक्षपातीपणाची अपेक्षा होती, मात्र मागील निवडणुकीतील निकालामुळे संशय निर्माण झाले आहे, असेही अखिलेश म्हणाले..अग्रलेख : कल आणि कलकलाट.‘बीएलओ’ महिलेचा मृतदेह आढळून आलाकोलकाता : मतदारयादी फेरआढावा मोहिमेत बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या एका महिलेचा मृतदेह पश्चिम बंगालच्या छप्रा येथील निवासस्थानी आज सकाळी आढळून आला. कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या केल्याचा संशय तिच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.