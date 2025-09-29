Akka Mahadevi: भगवान शंकराला मानलं पती, भरसभेत झाल्या नग्न; महादेवी अक्कांनी शिवप्राप्तीसाठी केलेला वस्त्रत्याग

Akka Mahadevi Biography: अक्का महादेवी एक महिला संत होत्या. त्यांनी भगवान शंकराची पतीच्या रुपामध्ये पूजा केली आणि त्यासाठी त्यांनी चक्क वस्त्रत्याग केला. त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन महादेवाच्या भक्तीसाठी समर्पित केलं होतं. नेमक्या अक्का महादेवी कोण होत्या? त्यांचा त्याग काय होता? हे पाहूया..आई-वडील महादेवाचे भक्तइ.स. ११३० च्या आसपास दक्षिण भारतामध्ये अक्का महादेवींचा जन्म झाला. त्यांच्या वडिलांचं नाव निर्मल सेठी आणि आईचं ना सुमिती होतं. बाराव्या शतकात त्या एक सुप्रसिद्ध कन्नड कवयित्री होत्या. अक्का महादेवींचे आई-वडील महादेवाचे भक्त होते. त्यामुळे आपलं अपत्यही असंच महादेवाची भक्ती करणारं असावं, अशी त्यांची इच्छा होती.महादेवी अक्का जेव्हा १० वर्षांच्या होत्या तेव्हा शिवमंत्राद्वारे त्यांना दीक्षा देण्यात आलेली होती. त्या भगवान शंकराला पतीच्या रुपात पूजत असत. त्या भगवान शंकराला चन्नमल्लिकार्जुन म्हणायच्या. जेव्हा महादेवी तरुण वयात आल्या तेव्हा त्यांचं सौंदर्य फारच उजळून निघालं होतं..राजाची दृष्टी पडली...महादेवीचं सौंदर्य बघून जैन कौशिक राजा त्यांच्यावर मोहित झाला आणि विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली. राजाने महादेवींच्या वडिलांकडे लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांनीही त्याला होकार दिला. रााज कौशिक कुठल्या ना कुठल्या बहाण्याने महादेवींच्या मनामध्ये प्रेम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होता.परंतु महादेवी सातत्याने एकच गोष्ट सांगत होत्या की, माझे पती शिव आहेत. त्यांनी महादेवाशिवाय इतर कोणत्याही विषयात रस दाखवत नव्हत्या. राजाला महादेवीचं हे वागणं अजिबात आवडलं नाही..Jalgaon News : 'नियम पाळले तर यम येणार नाहीत!' जळगावमध्ये बेशिस्त वाहतुकीमुळे महिला पोलिसांना नाकीनऊ.राजाच्या दरबारात कपड्यांचा त्यागराजाने एक सभा बोलावली आणि उपस्थितांना विचारलं, या मुलीचं काय करायचं? ही आपल्या पतीसमोर दुसऱ्या कुणाचं नाव घेतेय. उपस्थित लोकांनी महादेवीला हद्दपार करण्याची मागणी केली. परंतु महादेवीने मोठ्या मनाने ही शिक्षा मान्य केली. त्यामुळे राजा अधिकच संतप्त झाला.रागाच्या भरात राजा कौशिक म्हणाला की, तुझ्या शरीरावर जे कपडे आहे, दागिने आहे तेही इथेच सोडून जा. त्यानंतर महादेवीने अंगावरची वस्त्र काढली, दागिने उतरवले आणि ती भरसभेत नग्न झाली. हे बघून उपस्थित आवाक् झाले होते..अक्का नाव मिळालं...पुढे महादेवीने अतिशय नम्रतापूर्वक राजाचा निरोप घेतला. सभ्य म्हणवणाऱ्या लोकांनी जेव्हा त्यांना अशा अवस्थेत बघितलं तेव्हा चेष्टा सुरु केली. काही लोकांनी त्यांना कपडे देऊ केले परंतु त्यांनी ते नाकारले. देवाला भेटायला वस्त्रांची काय गरज? असं त्या म्हणायच्या.मैलोन् मैल प्रवास केल्यानंतर महादेवी कर्नाटकातल्या कल्याण शहरात पोहोचल्या. शहरात मोठ्या प्रमाणावर शिवभक्त होते. त्या एका अशा ठिकाणी गेल्या जिथे एकाहून एक विद्वान हजर होते. महादेवींना तशा अवस्थेत बघून हे लोक थक्क झाले. जेव्हा महादेवींनी आपले विचार मांडले तेव्हा त्यांना पहिल्यांदा अक्का हे नाव मिळालं..Mumbai Local चा विशेष ब्लॉक! पुढील १२ दिवस प्रवाशांचे हाल होणार, लोकलसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर परिणाम .शिवाला प्राप्त करण्यासाठी अक्का महादेवींनी अनेक वर्षे जप-तप केला. तरीही महादेवाने दर्शन दिले नाही. त्यानंतर त्यांनी कल्याण सोडून श्रीसेनकडे गेल्या. श्रीसेन येथे भगवान शिवाचं एक शिवलिंग आहे. ज्याचं नाव श्रीचिन्नामल्लिकार्जुन आहे. जंगलात असलेल्या एका गुहेत महादेवींनी तपश्चर्या केली. या गुहेचं नाव कादली आहे. तिथे त्यांनी शिवाची अतूट भक्ती केली आणि शिवाशी एकरुप झाल्या.कन्नड साहित्यामध्ये महादेवी अक्कांचं मोठं योगदान आहे. त्यांनी त्यांच्या जीवनकाळात ४३०पेक्षा जास्त कविता लिहिल्या. या कवितांवर शास्त्रोक्त अभ्यास केला जातो. देवाला आपल्या पतीच्या रुपात पूजणाऱ्या आणि भगद्प्राप्तीसाठी वस्त्रत्याग करणाऱ्या महादेवी अक्का एकमेव असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.