Akka Mahadevi: भगवान शंकराला मानलं पती, भरसभेत झाल्या नग्न; महादेवी अक्कांनी शिवप्राप्तीसाठी केलेला वस्त्रत्याग

अक्का महादेवी यांनी भगवान शंकराला प्राप्त करण्यासाठी कपड्यांचा त्याग केला होता. पुढे त्यांनी कित्येक वर्षे जप-तप करुन देवाची आराधना केली. एक कवयित्री म्हणूनही त्यांचा लौकिक वाढत गेला.
संतोष कानडे
Akka Mahadevi Biography: अक्का महादेवी एक महिला संत होत्या. त्यांनी भगवान शंकराची पतीच्या रुपामध्ये पूजा केली आणि त्यासाठी त्यांनी चक्क वस्त्रत्याग केला. त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन महादेवाच्या भक्तीसाठी समर्पित केलं होतं. नेमक्या अक्का महादेवी कोण होत्या? त्यांचा त्याग काय होता? हे पाहूया.

