देश

'खाकी अंगावर घातली की जात-धर्म विसरा'; अकोला दंगलप्रकरणी हिंदू-मुस्लिम अधिकाऱ्यांची SIT स्थापन करण्याचे Supreme Court ने का दिले आदेश?

Supreme Court’s strict stand on police negligence : तीन महिन्यांत न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे दिले निर्देश
Supreme Court

Supreme Court

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे, की पोलीस अधिकारी जेव्हा गणवेश (खाकी वर्दी) परिधान करतात, तेव्हा त्यांनी आपले वैयक्तिक, धार्मिक किंवा जातीय कल विसरून प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावले पाहिजे. मात्र, अकोला येथे झालेल्या जातीय दंगल (Akola Riots Case) प्रकरणी तसे न झाल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने खून प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Akola
Supreme Court
police case
Muslim Community
Hindu Muslim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com