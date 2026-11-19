Cyclone Akwan : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘अक्वान’ चक्रीवादळ अतितीव्र झाले असून, त्याचा प्रभाव पूर्व भारतासह महाराष्ट्राच्या विदर्भातही जाणवण्याची शक्यता आहे. वादळाची दिशा बदलल्याने शुक्रवारी (ता. २०) दुपारपर्यंत आंध्र प्रदेशातील नरसापूर ते ओडिशातील पुरीदरम्यान किनारपट्टी ओलांडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी ९० ते १०० किलोमीटर, तर झोतांचा वेग ताशी ११० किलोमीटरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे..बुधवारी (ता. १८) दुपारी या चक्रीवादळाचे केंद्र आंध्र प्रदेशातील नरसापूरपासून ५४० किलोमीटर आग्नेयेकडे, कलिंगपट्टणमपासून ६०० किलोमीटर दक्षिणेकडे आणि ओडिशातील गोपाळपूरपासून ७५० किलोमीटर दक्षिणेकडे होते. गुरुवारी (ता. १९) पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात वादळाची तीव्रता कायम राहण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर ते उत्तर दिशेने सरकून आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीदरम्यान धडकण्याची शक्यता आहे..चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगणा, छत्तीसगड, झारखंड, विदर्भ आणि मध्य प्रदेशात हलक्या ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. समुद्र खवळणार असल्याने ०.५ ते १ मीटर उंचीच्या लाटा उसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना खोल समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..Akvan Cyclone Update : पश्चिम बंगालच्या उपसागरातील 'अक्वान' चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा, किती दिवस राहणार वादळाची स्थिती.आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीवर जोरदार वाऱ्यांमुळे झाडे उन्मळून पडणे, घरांचे नुकसान होणे, तसेच रस्ते आणि शेतीपिकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सखल भागांत पाणी साचण्याचाही इशारा हवामान विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.