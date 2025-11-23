Delhi Car Blast Case: ‘अल फलाह’चे दहशतवादी कनेक्शन; साखळी बाँबस्फोटांतील आरोपी हा माजी विद्यार्थी

फरिदाबाद : राजधानी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या मोटार स्फोटप्रकरणात ‘व्हॉईट-कॉलर टेरर मोड्यूल’ उघडकीस आल्यानंतर अल फलाह विद्यापीठाचे दहशतवादी नेटवर्कशी दीर्घकाळापासून संबंध असल्याचे तपासात निदर्शनास आले आहे..सूत्रांच्या मते, जयपूर, अहमदाबाद, दिल्ली आणि गोरखपूर साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी हवा असणारा इंडियन मुजाहिदीनचा फरार दहशतवादी मिर्झा शादाब बेग हा या विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी. बेगने याच विद्यापीठात २००७ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंस्ट्रुमेन्टेशन शाखेत बी.टेक पूर्ण केले होते. दिल्लीतील बाटला हाऊस चकमकीनंतर १९ सप्टेंबर २००८ रोजी तो फरार झाला आणि त्याचा पत्ता लागलेला नाही..तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, तो सौदीत राहत होता, तर त्याचा शेवटचा ठावठिकाणा २०१९ मध्ये अफगाणिस्तानात असल्याचे समजले होते. दरम्यान, पंजाब पोलिसांनी अलीकडेच पठाणकोटमधून ताब्यात घेतलेल्या ४५ वर्षीय डॉक्टरबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी विद्यापीठात चौकशी केली. तो डॉक्टर चार वर्षे अल फलाह विद्यापीठात अध्यापन करीत होता आणि नंतर पठाणकोटमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत होता..या संशयित डॉक्टरचे आणि लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात वाहन चालवत असलेला आरोपी डॉ. उमर-उन-नबी यांच्याशी संबंध असल्याचा संशय आहे. गुरुवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे या प्रकरणातील तिघा डॉक्टरांसह एका मौलवीला ताब्यात देण्यात आले. अटक केलेल्यांमध्ये मुझम्मील गनाई, आदिल राथेर, शाहिना सईद आणि मौलवी इरफान अहमद वागे यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील आरोपींची संख्या आता सहा झाली आहे..दोन वर्षांपासून स्फोटकं गोळा करण्याचं काम, रुग्णालयात कामानंतर डॉक्टरांची व्हायची बैठक; शाहीनचे धक्कादायक खुलासे.‘एनआयए’ने शुक्रवारी या प्रकरणात कॅब ड्रायव्हरलाही ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली. चालकाच्या घरातून ग्राइंडिंग मशीन व इतर इलेक्ट्रिक उपकरणे जप्त करण्यात आली असून, ती गनाई याने ठेवल्याचे समोर आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिमकार्ड पुरवठा व स्फोटकांच्या स्रोतांचा शोध वेगाने सुरू आहे. गनाई याच्या खोलीतून स्फोटक पदार्थ जप्त करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.