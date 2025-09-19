देश

आळंद मतदारसंघातील मतदार वगळल्याचा पर्दाफाश! राहुल गांधींच्या आरोपानंतर आयोगाचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, 'अधिकाऱ्यांनी FIR...'

Rahul Gandhi’s Allegation on Aland voter list : तब्बल ६ हजार अर्जांपैकी फक्त २४ वैध; निवडणूक आयोगाची माहिती
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : आळंद मतदारसंघात (Aland Constituency) मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळल्याचा काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) यांनी पर्दाफाश केल्यानंतर २०२३ मध्येच या संदर्भात एफआयआर नोंदविल्याचे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने (Karnataka Election Commission) दिले आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Election Commision Of india
Government of Karnataka
Karnataka Assembly Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com