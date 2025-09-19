आळंद मतदारसंघातील मतदार वगळल्याचा पर्दाफाश! राहुल गांधींच्या आरोपानंतर आयोगाचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, 'अधिकाऱ्यांनी FIR...'

बंगळूर : आळंद मतदारसंघात (Aland Constituency) मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळल्याचा काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) यांनी पर्दाफाश केल्यानंतर २०२३ मध्येच या संदर्भात एफआयआर नोंदविल्याचे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने (Karnataka Election Commission) दिले आहे..पत्रकात म्हटले आहे की, ‘आळंद’ प्रकरणी विहित नमुना ७ भरून ६,०१८ ऑनलाईन अर्ज आले होते. यापैकी केवळ २४ अर्ज वैध ठरविले आणि ५,९९४ अर्ज चुकीचे असल्याने फेटाळले. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या चौकशीवर आधारीत आळंद पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी गुलबर्गा जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडे तक्रारी दिल्या..मल्लिकार्जून खर्गे यांचा आरोपआळंद मतदारसंघातील ‘मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळल्याचा पर्दाफाश’ केल्याबद्दल राहुल गांधी यांचे कौतुक करणारे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगावर पात्र मतदार वगळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला आहे. सीआयडीने गेल्या १८ महिन्यांत निवडणूक आयोगाला १८ पत्रे लिहिली आहेत..पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर रात्री दीडलाच का केला हल्ला? CDS चौहानांचा 'ऑपरेशन सिंदूर'वर मोठा खुलासा; म्हणाले, 'पहिली अजान...'.परंतु निवडणूक आयोगाने अद्याप दोषींना शोधण्यासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची माहिती दिलेली नाही. आयोग आरोपींचे रक्षण करत आहे, असे खर्गे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले. योग्य पुराव्यांसह, राहुल गांधी यांनी आळंद विधानसभेसाठी मतदान हटविल्याचे उघड केले आहे, असे खर्गे पुढे म्हणतात..खर्गे यांचे तीन प्रश्ननिवडणूक आयोग कोणाचे रक्षण करत आहे? भाजप आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांनाच नष्ट करत आहे का? "मत चोरीचा कारखाना" निवडणूक व्यवस्थेला उध्वस्त करत असताना आपण लोकशाही वाचवू शकतो का? असे खर्गे यांनी पोस्ट केली. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनीही गोदाबाईंचे उदाहरण दिले, ज्यांनी बनावट लॉगिन तयार केले आणि त्यांचे नाव १२ जणांसह हटवले.."कोणीतरी गोदाबाई नावाच्या महिलेच्या नावाने बनावट लॉगिन तयार केले होते आणि १२ मतदारांची नावे वगळली होती. आणखी मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण हा प्रयत्न थांबवण्यात आला. साहजिकच गोदाबाईंना याबद्दल काहीही माहिती नव्हती," असे गेहलोत म्हणाले. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय मतदारांना वगळण्याचा उद्देश असल्याचा आरोप आळंद काँग्रेसचे आमदार बी. आर. पाटील यांनी गुरुवारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.