Liquor Price: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! १ एप्रिलपासून दारुच्या किंमती वाढणार; आता एका बाटलीसाठी किती पैसे मोजावे लागणार? पाहा नवे दर

Liquor Price Excise Duty News: उत्तर प्रदेश सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क आणि निर्यात धोरणाला मंजुरी दिली आहे. १ एप्रिलपासून ३६ टक्के अल्कोहोल असलेले देशी दारू अधिक महाग होईल.
उत्तर प्रदेश सरकारने दारू उद्योगाला पुन्हा दिशा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणि उत्पादन शुल्क निर्यात धोरणाला मंजुरी दिली. ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत देशांतर्गत दारूच्या किमती वाढतील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात उत्तर प्रदेशातील दारूला प्रोत्साहन मिळेल. या धोरणामुळे राज्याच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल. शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.

