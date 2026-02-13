Liquor Price: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! १ एप्रिलपासून दारुच्या किंमती वाढणार; आता एका बाटलीसाठी किती पैसे मोजावे लागणार? पाहा नवे दर

उत्तर प्रदेश सरकारने दारू उद्योगाला पुन्हा दिशा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणि उत्पादन शुल्क निर्यात धोरणाला मंजुरी दिली. ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत देशांतर्गत दारूच्या किमती वाढतील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात उत्तर प्रदेशातील दारूला प्रोत्साहन मिळेल. या धोरणामुळे राज्याच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल. शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे..नवीन धोरणानुसार, १ एप्रिलपासून ३६ टक्के अल्कोहोल असलेल्या देशी दारूवरील शुल्क १६५ रुपयांवरून १७३ रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे प्रति बाटली सरासरी ५ रुपयांची वाढ होऊ शकते. इतर श्रेणीतील दारूच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. किरकोळ परदेशी दारू दुकानांमधून मिळणाऱ्या महसुलात ७.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने २०२६-२७ साठी ७१,२७८ कोटी रुपयांचे महसुलाचे लक्ष्य ठेवले आहे..National Highway Toll Rules : अपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गावर आता ‘टोल’ नाही, सुधारित तरतूद लागू.ज्यामध्ये देशी दारूच्या वाढत्या किमतींमधून अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वाटा आहे. शहरी भागात देशी दारूचा वापर कमी होत असल्याने, या भागांसाठी कोटा कमी केला जाईल, तर ग्रामीण भागातील दुकानांसाठी कोटा वाढवला जाईल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त, गौतम बुद्ध नगर, गाझियाबाद, आग्रा, प्रयागराज, वाराणसी आणि लखनऊ सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कमी अल्कोहोलयुक्त पेये, जसे की बिअर, वाईन आणि रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) साठी बार परवाने दिले जातील. हे पाऊल पर्यटन आणि तरुण ग्राहकांसाठी आहे..भांगच्या दुकानांसाठी परवाना शुल्कात १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर वाइन आणि कमी तीव्रतेच्या पेयांवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. फळ उत्पादकांना आर्थिक फायदा व्हावा म्हणून त्यांच्यावर फक्त ०.१ टक्के नाममात्र शुल्क लादण्यात आले आहे. या धोरणाचा सर्वात आकर्षक पैलू म्हणजे निर्यात प्रोत्साहन. उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह यांच्या मते, उत्पादन शुल्क निर्यात धोरण लागू करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य आहे. यामुळे परदेशी बाजारपेठेत इथेनॉल, अल्कोहोल आणि संबंधित उत्पादनांची निर्यात वाढेल..बॉटलिंग फी, एक्सपोर्ट पास फी, फ्रँचायझी फी आणि स्पेशल फी कमी करण्यात आल्या आहेत. ब्रँड नोंदणी आणि लेबल मंजुरीसाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. मोलॅसेस-आधारित एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ENA) इतर राज्यांना निर्यात करण्यासाठीचे शुल्क प्रति बल्क लिटर ₹0.50 ने कमी करण्यात आले आहे. हेरिटेज स्पिरिटचे उत्पादन, चाखणे आणि किरकोळ विक्री देखील करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे डिस्टिलरीज, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात सेवांचा विस्तार होईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्तर प्रदेशची दारूची उपस्थिती मजबूत होईल..PM Kisan 22 Installment : 2,000 रुपये अडकणार? 30 लाख शेतकऱ्यांना धक्का; पीएम किसान योजनेबाबत कृषीमंत्र्यांची संसदेत मोठी माहिती.ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा वाढण्यास मदत होईल. घाऊक व्यापारातील मक्तेदारी रोखण्यासाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे डिस्टिलरीज आणि इतर कोणत्याही व्यवसायांना या क्षेत्रात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता परवाना शुल्क आकारले जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की, या बदलांमुळे मद्य उद्योग पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक होईल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. किमती वाढल्याने सामान्य ग्राहकांवर काही भार पडेल. परंतु निर्यातीतून होणाऱ्या फायद्यांमुळे ते भरून निघतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.