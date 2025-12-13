देश

Viral Video : लज्जास्पद प्रकार! प्रसिद्ध ढाब्यात थुंकी लावून भाजल्या तंदुरी रोट्या; सोशल मीडियावर संतापाची लाट

Viral Video Exposes Food Hygiene Violation at Aligarh Dhaba : अलिगडमधील प्रसिद्ध ढाब्यावर रोट्यांवर थुंकी लावल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Aligarh Dhaba Incident : उत्तर प्रदेशातील अलिगड जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि घृणास्पद प्रकार समोर आला आहे. एका प्रसिद्ध ढाब्यावर काम करणारा कामगार तंदुरी रोट्या बनवताना त्यावर थुंकत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

