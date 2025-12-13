Viral Video : लज्जास्पद प्रकार! प्रसिद्ध ढाब्यात थुंकी लावून भाजल्या तंदुरी रोट्या; सोशल मीडियावर संतापाची लाट

Aligarh Dhaba Incident : उत्तर प्रदेशातील अलिगड जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि घृणास्पद प्रकार समोर आला आहे. एका प्रसिद्ध ढाब्यावर काम करणारा कामगार तंदुरी रोट्या बनवताना त्यावर थुंकत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..थुंकी लावून रोट्या भाजल्याचा धक्कादायक व्हिडिओस्वयंपाक करताना स्वच्छता आणि प्रामाणिकपणा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मात्र, व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक कामगार तंदुरी रोट्यांवर थुंकून त्या भाजताना स्पष्टपणे दिसत आहे. हा व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली असून, नागरिकांकडून संबंधित कामगार आणि ढाबा मालकावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे..Satara Viral Video : कुत्र्यासारखा दोन गुडघ्यांवर बसलेला, तोंडातून बाहेर काढत होता जीभ, अंगावरही येत होता धावून ; डॉक्टर म्हणाले, 'त्याला श्वास घेणं...'.पोलिसांनी कामगाराला केली अटकमिळालेल्या माहितीनुसार, अलिगड जिल्ह्यातील टप्पल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ‘चांद मुस्लिम ढाबा’ येथे काही ग्राहक जेवणासाठी आले होते. तंदूरजवळ उभे असताना त्यांना रोट्या बनवणाऱ्या कामगाराच्या संशयास्पद हालचाली दिसल्या. बारकाईने पाहिल्यावर तो रोट्यांवर थुंकत असल्याचे लक्षात आले. संतप्त नागरिकांनी तात्काळ त्याचा व्हिडिओ चित्रीत करून सोशल मीडियावर शेअर केला. व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिसांनी दखल घेत आरोपी कामगाराला ताब्यात घेतले..सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला असून, नेटकऱ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी हा प्रकार केवळ घृणास्पद नसून सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणारा असल्याचे म्हटले आहे. अन्नपदार्थांशी संबंधित अशा अस्वच्छ आणि बेजबाबदार वर्तनाला कोणतीही माफी दिली जाऊ नये, अशी मागणी होत आहे..काय म्हणाला ढाबा मालक?ढाबा मालकाने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “ब्रेड मेकर रोट्यांवर थुंकत असल्याची माहिती आम्हाला नव्हती. आमचे ‘चांद मुस्लिम’ हॉटेल अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हा कामगार गेल्या दोन महिन्यांपासून येथे काम करत होता आणि आमच्यासोबतच राहत होता.”.यापूर्वीही घडले होते असे प्रकारअलिगडमध्ये असा प्रकार पहिल्यांदाच घडलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वी सासनी गेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जयगंज परिसरातील नुरी हॉटेलमधील असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या प्रकरणातही कारागीर रोट्या भाजण्यापूर्वी त्यावर थुंकताना आढळून आला होता. त्या वेळीही जनतेत प्रचंड संताप पसरला होता आणि पोलिसांनी आरोपींवर कारवाई करत त्यांना अटक केली होती. या सतत घडणाऱ्या घटनांमुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने अशा प्रकारांवर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.