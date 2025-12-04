Uttar Pradesh: युपीत पुन्हा एनकाउंटर, शिपायावर गोळी झाडून पळून 'शाका'ला फिल्मी स्टाईल अटक

अलीगढमधील टप्पल क्षेत्रातील जलालपूर गावात धाड टाकताना एका शिपायावर गोळी झाडणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या इनामी आणि हिस्ट्रीशीटर असलेल्या ओमप्रकाश उर्फ शाका याला बुधवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी चकमकीत अटक केली..या चकमकीत शाकाच्या पायात गोळी लागली आहे. त्याच्याकडून एक पिस्तूल जप्त करण्यात आले आहे. आरोपी शाका टप्पल परिसरात पुन्हा एकदा कुठल्यातरी गुन्हेगारी कारवाई करण्याच्या तयारीत होता..CM Yogi Adityanath: युनेस्कोमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा...!" महापरिनिर्वाण दिनापूर्वी योगींनी लिहिले खास पत्र.शिपायाला गोळ्या झाडून झाला होता फरार३० ऑक्टोबर रोजी जट्टारी येथील शिवमवर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात नामनिर्देशित असलेला जलालपूर गावातील रहिवासी ओमप्रकाश उर्फ शाका याच्या शोधात ९ नोव्हेंबरच्या सकाळी टप्पल पोलीस स्टेशनचे दोन पथक गावात पोहोचले होते..एका पथकातील दोन शिपायांनी हिस्ट्रीशीटर शाकाला त्याचा साथीदार निशांतसह पकडले होते, पण शाकाने पिस्तुलातून अंधाधुंद गोळीबार करत स्वतःची सुटका करून घेतली आणि तो पळून गेला. या गोळीबारात आरक्षी चालक देव दीक्षित यांच्या मान व पोटात दोन गोळ्या लागल्या होत्या. सध्या शिपायाची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसपी ग्रामीण अमृत जैन यांच्या नेतृत्वाखाली टप्पल आणि अलीगढ क्राइम ब्रांचची अनेक पथके काम करत होती..पोलिसांशी चकमक आणि अटकया घटनेनंतर शाकावर ५० हजार रुपयांचे इनाम जाहीर करण्यात आले होते. बुधवारी रात्री पोलिसांना आरोपी टप्पल भागात येणार असल्याची माहिती मिळाली.एसएसपी नीरज कुमार जादौन यांनी सांगितले की, बुधवारी रात्री उशिरा एसपी ग्रामीण, सीओ खैर वरुण कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील टप्पल पोलीस स्टेशन, स्वाट (SWAT) आणि सर्व्हिलांस (Surveillance) पथकांनी आरोपी शाकाला पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याने पोलिस पथकावर गोळीबार केला..आत्मरक्षणासाठी पोलिसांनीही प्रत्युत्तर देत गोळीबार केला, ज्यात शाकाच्या पायात गोळी लागली. यानंतर पोलिसांनी त्याला तात्काळ अटक केले. जखमी शाकावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आरोपी नवीन गुन्हेगारी घटना घडवण्यासाठी या परिसरात आला होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Kolhapur: ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणी पाच शिक्षकांसह 9 जणांना अटक, असा उधळला कट.यापूर्वीच तिघांना झाली अटकया प्रकरणात पोलिसांनी शाकाच्या बहिणीसह तीन लोकांना यापूर्वीच तुरुंगात पाठवले आहे. ज्या दिवशी ही घटना घडली, त्या दिवशी त्याच्या बहिणीकडून रायफलच्या गोळ्या (Cartridges) जप्त करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, त्याचा साथीदार निशांत आणि एका जामीनदारालाही अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.