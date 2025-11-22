Biometric Attendance: आता अलिगढमधील मदरसा शिक्षकांचा पगार 'मशीन' ठरवणार! प्रशासनाचा मोठा आदेश

अलिगढ: उत्तर प्रदेशातील अलिगढ जिल्ह्यातील मदरशांमध्ये आता मनमानी उपस्थिती आणि बोगस हजेरीच्या (Fictitious Attendance) तक्रारींना पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. अलिगढ जिल्हा प्रशासनाने एक मोठे पाऊल उचलत सर्व मदरसा शिक्षकांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती (Biometric Attendance) अनिवार्य केली आहे..आता प्रत्येक शिक्षकाचा पगार केवळ त्या बायोमेट्रिक नोंदीवर आधारित असेल, जी मशीनमध्ये नोंदवली जाईल. या व्यवस्थेमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि सरकारी देखरेख अधिक मजबूत होईल..Pune Historic School : सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांच्या ऐतिहासिक शाळा परिसरात; त्यांचा वारसा चालवणाऱ्या शिक्षिका आणि चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसमवेत!.बायोमेट्रिक अनिवार्य, पगाराचा आधार याच नोंदीजिल्हाधिकारी संजीव रंजन यांनी सांगितले की, हा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्देशानुसार लागू करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, "आतापासून मदरसा शिक्षकांचा पगार केवळ बायोमेट्रिक उपस्थितीच्या आधारावरच जारी केला जाईल." बऱ्याच ठिकाणी शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत अनियमितता असल्याच्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे..अलिगढमधील मदरसे आणि त्यांची संख्याजिल्हा अल्पसंख्याक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, अलिगढमध्ये मदरशांची मोठी संख्या आहे:मदरसा प्रकार संख्या शिक्षक संख्या विद्यार्थी संख्यानोंदणीकृत मदरसे (एकूण) १२० - -सरकारी अनुदानित ४ ५५ १४,०००सरकारी अनुदान नसलेले ११६ २०० अंदाजे ६०,०००मदरशांची ही मोठी संख्या दर्शवते की, प्रशासनाच्या या निर्णयाचा हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेवर थेट आणि सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो..नवीन नियमामुळे होणारे बदलबायोमेट्रिक उपस्थिती लागू झाल्यामुळे उपस्थितीमध्ये पारदर्शकता वाढेल, बोगस हजेरीची शक्यता कमी होईल आणि वर्गाचे कामकाज वेळेवर सुरू आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. परिणामी, सरकारी अनुदानाचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.'अवैध मदरशांची' तपासणी थांबली: दरम्यान, अवैध मदरशांची ओळख पटवण्याची सुरू असलेली प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे, अशी माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. ही तपासणी पुन्हा कधी सुरू होईल, याची कोणतीही समयसीमा प्रशासनाने सांगितलेली नाही..CM Yogi Adityanath: मेरठ कानपूरपासून मथुरा वृंदावनपर्यंत, सीएम योगींनी सांगितला या शहरांचा भव्य 'मास्टर प्लॅन'.'अवैध मदरशांची' तपासणी थांबली: दरम्यान, अवैध मदरशांची ओळख पटवण्याची सुरू असलेली प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे, अशी माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. ही तपासणी पुन्हा कधी सुरू होईल, याची कोणतीही समयसीमा प्रशासनाने सांगितलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.