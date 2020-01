राजकारणापासून आम्ही नेहमी दूर असतो : बिपीन रावत

नवी दिल्ली : राजकारणापासून आम्ही नेहमी दूर असतो. आम्ही सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार काम करतो, असे सरसेनाध्यक्ष बिपीन रावत यांनी म्हटले आहे.

Chief of Defence Staff(CDS) General Bipin Rawat: All the three services will work as a team. As per the task given to the Chief of Defence Staff we have to enhance integration and do better resource management. pic.twitter.com/QjuIxuGRHD

