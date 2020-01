HappyNew2020 : जगभरात नववर्षाचं जल्लोषात स्वागत

दिल्ली : भारतासह संपूर्ण जगभरात मोठ्या जल्लोषामध्ये नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यात आलं. रात्री बाराच्या ठोक्याला एकच गलका करत सर्वांनी सरत्या वर्षाला निरोप दिला आणि ‘2020’ चं उत्साहाने स्वागत केलं.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, न्यूझीलंडमधील ऑकलंडमध्ये सर्वात प्रथम नव्या वर्षाचं स्वागत करण्यात आलं. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ४.३० वाजता न्यूझीलंडमध्ये नववर्षाचं स्वागत झालं. तर त्यानंतर भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी साडेसहा वाजता ऑस्ट्रेलियामध्ये नववर्षाचं स्वागत करण्यात आलं. कुठे हॉटेल किंवा रिसॉर्टवर कौटुंबिक सेलिब्रेशन करण्यात आलं, तर कुठे रिसॉर्टवर एकत्र जमून मित्र-मंडळींनी ‘थर्टी फर्स्ट’ साजरा केला.

गेट वे ऑफ इंडियावरही मुंबईकरांनी मोठ्या जल्लोषात नववर्षांचं स्वागत केलं.

मुंबईतही छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला रोषणाई करण्यात आली होती.

Mumbai: Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station lit up on #NewYearsEve pic.twitter.com/iUQuuE8iNt — ANI (@ANI) December 31, 2019

वाराणसीमध्ये नववर्षाच्या पहिल्या दिवसाची सुरूवात गंगेच्या आरतीनं करण्यात आली.

#WATCH Ganga Aarti in Varanasi on the first morning of the year 2020 #NewYear pic.twitter.com/RBRigvm3av — ANI UP (@ANINewsUP) January 1, 2020

नववर्षाच्या स्वागतासाठी बुर्ज अल खलिफालाही रोषणाई करण्यात आली होती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

#WATCH: United Arab Emirates rings in the #NewYear; fireworks display at Dubai's Burj Khalifa pic.twitter.com/7lXvMyUl1Q — ANI (@ANI) December 31, 2019

नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी पश्चिम बंगालमधील हावडा ब्रिजचा नजारा

West Bengal: Visuals from Howrah Bridge on the first morning of the year 2020 #NewYear https://t.co/2Lpa80Q6ZY pic.twitter.com/kgMozZYSTE — ANI (@ANI) January 1, 2020

नववर्षाचं स्वागत करताना उत्तराखंडमध्ये आयटीबीपीच्या जवानांनी गाण्यावर ठेका धरला.छत्तीसगढमधील रायपुर येथे सीआरपीएफच्या जवानांनी काही अशा प्रकारे नववर्षाचं स्वागत केलं.

नववर्षाच्या स्वागतादरम्यान केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आणि शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांनी सुवर्ण मंदिरात दर्शन घेतलं.

Amritsar: Union Minister Harsimrat Kaur Badal and Shiromani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal offered prayers at Golden Temple (Harmandir Sahib) #Punjab pic.twitter.com/duP36c3jvn — ANI (@ANI) December 31, 2019

तुर्कस्थानात बॉस्फोरस स्ट्रेट येथं जोरदार आतषबाजीमध्ये नववर्षाचं स्वागत करण्यात आलं.

ग्रीसमध्येही मोठ्या जल्लोषात नववर्षाचं स्वागत करण्यात आलं.

#WATCH Greece rings in the #NewYear; fireworks display at Acropolis of Athens pic.twitter.com/XXGiHtgkrl — ANI (@ANI) December 31, 2019

आर्क डी ट्रायंफमध्ये मोठ्या उत्साहात नागरिकांनी नववर्षाचं स्वागत केलं.

#WATCH France rings in the #NewYear; fireworks display at the Arc de Triomphe in Paris pic.twitter.com/aBoMg8RWHY — ANI (@ANI) December 31, 2019

थायलंडमध्ये आतषबाजी करत सर्वांनी नववर्षाचं स्वागत केलं.

#WATCH: Thailand rings in the New Year; fireworks display along the Chao Phraya River. pic.twitter.com/EJYLAqflmI — ANI (@ANI) December 31, 2019

हाँगकाँगमध्ये व्हिक्टोरिया हार्बर येथे आतषबासोबतच नववर्षाचं स्वागत करण्यात आलं.

#WATCH: Hong Kong rings in the New Year; celebrations at Victoria Harbour. pic.twitter.com/aEwHGiTOy9 — ANI (@ANI) December 31, 2019

जापानमध्येही मोठ्या उत्साहात लोकांनी नववर्षांचं स्वागत केलं.

HappyBirthdayNanaPatekar : नाना, अभिनयाची भूक कायम ठेव!

न्यूझीलंडमध्ये अशाप्रकारे करण्यात आलं नववर्षाचं स्वागत

HappyBirthdayNanaPatekar : नाना, अभिनयाची भूक कायम ठेव!

सिडनीमध्ये आतषबाजी करत झालं नववर्षाचं स्वागत