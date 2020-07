दिल्लीच्या AIMS मध्ये मानवी चाचणीला सुरुवात; जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती

नवी दिल्ली : भारतात बनवण्यात येणाऱ्या कोरोना विषाणूवरील लसीची (कोवॅक्सीन) मानवी चाचणी घेण्यासाठी दिल्लीतील एम्स रुग्णालय सज्ज झाले आहे. मानवी चाचणीची मुख्य जबाबदारी सांभाळणारे डॉ. संजय राय यांनी ऑल इंडिया रेडिओला यासंदर्भातील माहिती दिली. ते म्हणाले की, एम्स रुग्णालयात मानवी चाचणीसाठी स्वंयसेवकांची नाव नोंदणी करण्यास सुरु झाले आहे. आज (सोमवारी) काही स्वंयसेवकांना लसीचा डोस दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोनावरील कोवॅक्सिन या लसीची देशातील 12 ठिकाणी मानवी चाचणी पार पडणार आहे. त्यात दिल्लीतील एम्स या रुग्णालयाचाही समावेश आहे. इतर चाचणी केंद्रापेक्षाही एम्समध्ये सॅम्पल साइज (मानवी चाचणी करण्यात येणाऱ्या स्वंयसेवकांची संख्या) अधिक असेल. रशियात एप्रिलमध्येच आली कोरोनाची लस; पुतीन यांच्यासह अब्जाधीशांनी घेतलीही! त्यामुळे याठिकाणची चाचणीचा प्रयोग हा दिशादर्शक ठरणा आहे. एम्‍स पटना आणि रोहतक पीजीआयमध्ये यापूर्वी लसीची चाचणी सुरु करण्यात आली आहे. गोव्यामध्येही चाचणीला सुरुवात होत आहे. जाणून घेऊयात मानवी चाचणीसंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे

Covaxin हैदराबादच्या भारत बायोटेकने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि नॅशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ वॉयरलॉजी (NIV) च्या मदतीने ही लस शोधून काढली आहे. -Covaxin एक 'इनअ‍ॅक्टिवेटेड' लस आहे। मृत कोरोना विषाणूच्या कणापासूनच ही लस बनवण्यात आली आहे. ही लस अँटिबॉडीज तयार करण्यास मदत करेल. -Covaxin फेज 1 आणि फेज 2 चाचणीसाठी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने मंजूरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात 375 तर दुसऱ्या टप्प्यात 750 लोकांची चाचणी करण्यात येईल. -ICMR ने क्लिनिकल फार्माकॉलजी विंग असलेल्या इंस्‍टीट्यूट्सची मानवी चाचणीसाठी निवडले आहे. -मानवी चाचणीसंदर्भातील सर्व माहिती ICMR ला पाठवण्यात येईल. त्यानंतर याचे विश्लेषण करण्यात येईल. -लशीचा पहिला डोस दिल्यानंतर 14 दिवसानंतर दुसरा डोस अशापद्धतींनी मानवी चाचणी घेण्यात येईल.

Web Title: all you need to know about icmr bharat biotech vaccine covaxin human trials begin at aiims delhi