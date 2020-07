रशियात एप्रिलमध्येच आली कोरोनाची लस; पुतीन यांच्यासह अब्जाधीशांनी घेतलीही!

मॉस्को - जगभरात कोरोना व्हायरसवर लस शोधण्यासाठी संशोधक झटत आहेत. संशोधकांच्या प्रयत्नांना यशही मिळत आहे. यामध्ये रशियातील संशोधकांचाही समावेश आहे. रशियाने असाही दावा केला आहे की, त्यांनी कोरोना व्हायरसच्या लशीची चाचणी मानवावर यशस्वीपणे केली आहे. दरम्यान आता एका रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह दिग्गज राजकीय नेते आणि अब्जाधीशांनी एप्रिल महिन्यात कोरोनाची लस टोचून घेतली होती.

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार रशियाच्या अब्जाधीशांनी आणि राजकारण्यांनी कोरोना व्हायरसचं वॅक्सिन एप्रिल महिन्यातच टोचून घेतलं होतं. रिपोर्टमध्ये असंही म्हटलं आहे की, पुतीन यांना लस टोचली की नाही याबाबत खात्रीशीर माहिती नाही. मात्र ज्याप्रकारे वरिष्ठ राजकीय नेत्यांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांसह अब्जाधीशांना लस दिली आहे. अशा परिस्थितीत पुतीन यांना लस दिली नसण्याची शक्यता कमी आहे असाही दावा करण्यात आला आहे.

Scores of members of Russia’s business and political elite have been given early access to an experimental vaccine against Covid-19 https://t.co/kb8mNPgjIg

— Bloomberg (@business) July 20, 2020