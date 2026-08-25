High Court: 'हिजाब घालणे' इस्लामिक श्रद्धेचा अनिवार्य भाग नाही; हायकोर्टाचा मोठा निकाल, याचिका फेटाळली

प्रयागराज : शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब (हेड स्कार्फ) घालून शाळेत प्रवेश करण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळली आहे. हिजाब घालणे हा इस्लामिक श्रद्धेचा असा अनिवार्य भाग नाही की तो न घातल्यास व्यक्ती धर्माबाहेर जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी विविध उच्च न्यायालयांनीही याच स्वरूपाची भूमिका घेतल्याचे खंडपीठाने नमूद केले..न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. एखाद्या शैक्षणिक संस्थेची गणवेशविषयक धोरणे निष्पक्ष, भेदभावरहित आणि शिस्त राखण्यासाठी लागू करण्यात आली असतील, तर विद्यार्थ्यांनी त्या ड्रेस कोडचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..सहावी ते दहावीपर्यंत हिजाब घालून शिक्षणप्रयागराजमधील अतरसुइया परिसरातील एका शाळेत संबंधित विद्यार्थिनीने इयत्ता अकरावीत प्रवेश घेताना गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी मागितली होती. इयत्ता सहावीपासून दहावीपर्यंत आपण याच शाळेत हिजाब घालून शिक्षण घेतले असून, त्यामुळे पुढील शिक्षणातही तशीच परवानगी मिळावी, अशी तिची मागणी होती.याचिकेत हिजाब परिधान करणे हा तिच्या धार्मिक अधिकाराचा भाग असल्याचे म्हटले होते. तसेच निजता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतही हिजाबला संरक्षण मिळते, असा दावा विद्यार्थिनीने केला होता..Abhijit Dipke: ‘कॉक्रोच’ शब्दावरून मोठा खुलासा; अभिजीत दीपके यांचा दावा, तर CJI सूर्यकांत यांच्याबाबत सौरभ दास काय म्हणाले? .गणवेशाचा उद्देश एकरूपता राखणेशाळा आणि अन्य प्रतिवादींच्या वतीने वकिलांनी विद्यार्थ्यांमध्ये एकरूपता राखणे हा गणवेशाचा मुख्य उद्देश असल्याचे न्यायालयात सांगितले. गणवेशामुळे धर्माचे पालन, धर्माचा प्रचार किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. विद्यार्थिनीने शाळेच्या शिस्तीचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही प्रतिवादींकडून मांडण्यात आले..पूर्वी परवानगी मिळाली म्हणून कायमचा अधिकार नाहीन्यायालयाने म्हटले की, पूर्वी शाळेने सौहार्दाच्या भावनेतून किंवा दुर्लक्षामुळे विद्यार्थिनीला हिजाब घालण्यापासून रोखले नसेल, तरी त्यातून तिला हिजाब घालण्याचा कायदेशीर किंवा कायमस्वरूपी अधिकार प्राप्त होत नाही.खंडपीठाने यापूर्वीच्या विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचाही संदर्भ दिला. वर्गात हिजाब परिधान करणे हे मुस्लिम महिलेसाठी धर्माचे अनिवार्य अंग आहे आणि ते सोडल्यास ती धर्माबाहेर जाईल, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा याचिकेच्या नोंदीवर उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आवश्यक दावा आणि त्याला पुष्टी देणारे पुरावे नसताना, उपलब्ध परिस्थितीत विद्यार्थिनीच्या बाजूने निर्णय देता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले..समान गणवेशातून धर्मनिरपेक्ष वातावरणाचा उद्देशशाळांमध्ये समान गणवेश लागू करण्यामागे विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक भेद कमी करून धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध वातावरण निर्माण करणे हा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला वैयक्तिक पसंतीनुसार गणवेशात बदल करण्याची मुभा दिल्यास शाळेच्या ड्रेस कोडचा मूळ हेतूच बाधित होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले..UPI Digital Payments: १० वर्षांत UPI ची डिजिटल क्रांती; व्यवहार १३ हजार पट वाढले, जागतिक रिअल टाइम पेमेंटमध्ये ४९ टक्के हिस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.