देश

High Court: 'हिजाब घालणे' इस्लामिक श्रद्धेचा अनिवार्य भाग नाही; हायकोर्टाचा मोठा निकाल, याचिका फेटाळली

Allahabad High Court’s Decision on Hijab in School : अलाहाबाद हायकोर्टाने शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळत हिजाब इस्लामिक श्रद्धेचा अनिवार्य भाग नसल्याचे स्पष्ट केले.
Allahabad High Court, which ruled that wearing a hijab is not an essential part of Islamic faith in the school dress code case.

Allahabad High Court, which ruled that wearing a hijab is not an essential part of Islamic faith in the school dress code case.

esakal

Sandip Kapde
Updated on

प्रयागराज : शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब (हेड स्कार्फ) घालून शाळेत प्रवेश करण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळली आहे. हिजाब घालणे हा इस्लामिक श्रद्धेचा असा अनिवार्य भाग नाही की तो न घातल्यास व्यक्ती धर्माबाहेर जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी विविध उच्च न्यायालयांनीही याच स्वरूपाची भूमिका घेतल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

Loading content, please wait...
Allahabad high court
Allahabad HC
Marathi News Esakal
www.esakal.com