Court News: प्रेमातील शारीरिक संबंध बलात्कार नाहीत; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, नेमकं प्रकरण काय?

Allahabad High Court Judgment: Consent, Love Affairs, and Rape Law Explained | प्रेमातील सहमतीने बनलेले शारीरिक संबंध बलात्कार नाहीत, असा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय. सामाजिक कारणांमुळे विवाह अशक्य असतानाही संबंध ठेवल्यास दुष्कर्म नाही.
Sandip Kapde
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रेमसंबंध आणि शारीरिक संबंधांशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादी महिला सामाजिक कारणांमुळे विवाह अशक्य असल्याचे जाणूनही वर्षानुवर्षे सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर ते दुष्कर्माच्या कक्षेत येत नाही.

