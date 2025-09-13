Court News: प्रेमातील शारीरिक संबंध बलात्कार नाहीत; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, नेमकं प्रकरण काय?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रेमसंबंध आणि शारीरिक संबंधांशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादी महिला सामाजिक कारणांमुळे विवाह अशक्य असल्याचे जाणूनही वर्षानुवर्षे सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर ते दुष्कर्माच्या कक्षेत येत नाही. .प्रकरणाची पार्श्वभूमीहे प्रकरण दोन लेखपालांशी संबंधित आहे. एका महिला लेखपालाने आरोप केला होता की, 2019 मध्ये तिच्या सहकाऱ्याने वाढदिवसाच्या पार्टीच्या बहाण्याने तिला घरी बोलावले. तिथे तिला नशेचे पदार्थ देऊन तिच्यावर दुष्कर्म केले. महिलेच्या दाव्यानुसार, आरोपीने याचा व्हिडिओ बनवून तिला ब्लॅकमेल केले आणि नंतर लग्नाचे आश्वासन दिले. मात्र, चार वर्षांनंतर त्याने जातीवाचक टिप्पणी करत लग्नास नकार दिला. यानंतर तिने पोलिसांत तक्रार दाखल केली, परंतु तिथे तिची दखल घेतली गेली नाही. अखेरीस, तिने एससी-एसटी विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली. विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण दुष्कर्माच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगत रद्द केले. याविरोधात महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली..दोन लाखांचा वादआरोपी लेखपालाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पीडितेने स्वतः पोलिसांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले होते की, ती कोणतीही कारवाई करू इच्छित नाही. याशिवाय, जेव्हा आरोपीने तिला दिलेले दोन लाख रुपये परत मागितले, तेव्हाच तिने याचिका दाखल केली, असा दावा त्याने केला. या युक्तिवादाने प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले..Crime News: प्रेमविवाहाचा भीषण शेवट! पतीने पत्नीला रस्त्यावर गोळ्या घालून संपवलं, मृतदेहाजवळ पिस्तूल घेऊन उभा राहीला.न्यायालयाचा निर्णयन्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांच्या एकल खंडपीठाने सर्व तथ्यांचा विचार करून पीडितेची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, जर एखादी महिला सामाजिक कारणांमुळे विवाह अशक्य असल्याचे माहीत असताना वर्षानुवर्षे सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर नंतर ती दुष्कर्माचा दावा करू शकत नाही. या निर्णयाने सहमती आणि सामाजिक बंधनांच्या परस्परसंबंधावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..कायदेशीर आणि सामाजिक परिणामहा निर्णय कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे. प्रेमसंबंधातील सहमतीच्या मुद्द्यावर हा निकाल स्पष्टता आणतो आणि दुष्कर्माच्या कायदेशीर व्याख्येला नवीन परिमाण देतो. यामुळे भविष्यातील अशा प्रकरणांमध्ये सहमती आणि सामाजिक परिस्थिती यांचा विचार अधिक काळजीपूर्वक केला जाईल. तसेच, यामुळे समाजात प्रेमसंबंध आणि विवाह यांच्याशी संबंधित कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्नांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Crime Woman : गोड बोलून जवळ केलं, वारंवार आमिष दाखवलं अन्; कोल्हापूरच्या महिलेसोबत घडलं भयानक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.