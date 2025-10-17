देश

High Court : ''अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणं बलात्कार नाही'', उच्च न्यायालयाने पलटला १८ वर्षांपूर्वीचा निर्णय...

High Court overturns 18-year-old verdict : हा निर्णय आपण तत्कालीन कायद्याच्या आधारे दिला असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच आरोपीची शिक्षा रद्द केली आहे. मात्र, या निर्णयानंतर आता विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
Shubham Banubakode
Updated on

Court says relation with minor wife not a crime under Muslim law : अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार नाही, असं म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १८ वर्षांपूर्वीचा निर्णय पलटला आहे. तसेच मुस्लीम कायद्यात अशा प्रकारे शारीरिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा नाही असं म्हणत याप्रकरणातील आरोपी पतीची शिक्षाही रद्द केली आहे. २००५ च्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

