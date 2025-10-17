High Court : ''अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणं बलात्कार नाही'', उच्च न्यायालयाने पलटला १८ वर्षांपूर्वीचा निर्णय...

Court says relation with minor wife not a crime under Muslim law : अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार नाही, असं म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १८ वर्षांपूर्वीचा निर्णय पलटला आहे. तसेच मुस्लीम कायद्यात अशा प्रकारे शारीरिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा नाही असं म्हणत याप्रकरणातील आरोपी पतीची शिक्षाही रद्द केली आहे. २००५ च्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय आपण तत्कालीन कायद्याच्या आधारे दिला असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, या निर्णयानंतर आता विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. २००५ मध्ये आरोपी पतीने अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपीला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्याने यानिर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..Delhi High Court lawyer Video Viral : ऑनलाईन कोर्टात वकिलाचा 'रोमान्स' कॅमेऱ्यात कैद; हायकोर्टातील धक्कादायक प्रकार तुफान व्हायरल.या याचिकेवर आता न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय देण्यात आल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने सांगितलं की आरोपीने मुलीशी मुस्लीम कायद्यांतर्गत लग्न केले होते. तेव्हा ती १६ वर्षांची होती. त्यावेळी त्यांच्या शारीरिक संबंध प्रस्तापित झाले. तत्कालीन कायद्यानुसार हा दंडनीय अपराध नव्हता, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं..Mumbai High Court: राज्यात आमदार-खासदारांवर ३९८ खटले, लवकर निकाली काढा; हायकोर्टाचे विशेष न्यायालयांना आदेश.महत्त्वाचे म्हणजे मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याचा आरोप मुलीच्या कुटुंबियांनी केला होता. हा आरोपही न्यायालयाने फेटाळून लावला. अशा प्रकारे आरोप करताना मुलींच्या कुटुंबियांकडे कोणतेही पुरावे नसल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. तसेच आपण स्वइच्छेने आरोपीसोबत जाऊन विवाह केल्याची साक्ष मुलीने नोंदवली. मुस्लीम कायद्यानुसार विवाह केला असून एक महिना भोपाळमध्ये राहिल्याचं तिने सांगितलं होतं. या आधारे न्यायालयाने निकाल देत आरोपीची शिक्षा रद्द केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.