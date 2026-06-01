Cyber Cell Negligence : पतीच्या खोट्या तक्रारीमुळे पत्नीचा मोबाईल नंबर बंद; हायकोर्टाचा पोलिसांसह मोबाईल कंपनीला दणका

पतीच्या खोट्या तक्रारीनंतर पत्नीचा मोबाईल नंबर ब्लॉक करणे पोलिसांच्या सायबर सेलला आणि मोबाईल कंपनीला चांगलेच महागात पडले आहे. हायकोर्टाने पोलिसांना आणि मोबाईल कंपनीलाही याबाबत फटकारले आहे. हे प्रकरण उत्तरप्रदेशातील असून अलाहाबाद हायकोर्टाने मोबाईल नंबर चालू करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, सरकारी यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामुळे कोणत्याही नागरिकाला अशा प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागू नये..बार अॅंड बेंच या वेबसाईटच्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेने दाखल केलेल्या एका 'रिट याचिके'वर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला. सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ती आणि तिचा पती यांच्यात सध्या वैवाहिक वाद सुरू आहे. परस्पर मतभेदांमुळे, पतीने आपल्या पत्नीविरुद्ध 'सायबर सेल'कडे खोटी तक्रार दाखल केली होती; आणि याच तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी सखोल चौकशी न करताच त्या महिलेचा मोबाईल क्रमांक ब्लॉक केला..लखनौ सायबर सेलच्या प्रमुखाने दाखल केलेल्या वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्राबाबत कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने नमूद केले की, याचिकाकर्ती आणि प्रतिवादी क्रमांक ५ (पती) यांच्यात वैवाहिक वाद असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते आणि ही तक्रार खुद्द पतीनेच दाखल केली होती. लखनौ पोलीस आयुक्तालयाच्या सायबर सेलचे प्रभारी अधिकारी यांनी आपल्या वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रात जी भूमिका मांडली आहे, ती "अत्यंत बेजबाबदार" स्वरूपाची आहे. .सायबर पोर्टलद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे खाती किंवा सेवा ब्लॉक करणे, त्यातून रक्कम वजा करणे किंवा ती गोठवणे यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशांचा संदर्भ या अधिकाऱ्याने दिला होता. मात्र, अशा आदेशांचा गैरवापर केला जाता कामा नये. या प्रकरणावर अधिक भाष्य करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारी यंत्रणांच्या अशा निष्काळजीपणामुळे किंवा दुष्टहेतूने केलेल्या कृतींमुळे कोणत्याही नागरिकाचे अधिकार दडपले जाता कामा नयेत..मोबाईल कंपनी आणि पोलिसांना अल्टिमेटमहायकोर्टाने लखनौ पोलीस आयुक्तालयाच्या सायबर सेलच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला असे निर्देश दिले की, त्यांनी संबंधित दूरसंचार सेवा पुरवठादाराशी संपर्क साधावा आणि याचिकाकर्तीचा मोबाईल क्रमांक त्वरित पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. याव्यतिरिक्त, या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र एका आठवड्याच्या आत कोर्टात दाखल करण्याचे निर्देशही त्या अधिकाऱ्याला देण्यात आले. न्यायालयाने सदर महिलेच्या पतीलाही नोटीस बजावली असून, बिनबुडाची व क्षुल्लक तक्रार दाखल