High Court: विवाहित पुरुष-प्रौढ महिला लिव्ह-इनमध्ये राहणे हा गुन्हा नाही; उच्च न्यायालयाचं मोठं निरीक्षण, समाजात चर्चेला उधाण

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिप्सबाबत एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि तरुण सक्सेना यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयाची भूमिका कायद्यावर आधारित निकाल देण्याची आहे, सामाजिक किंवा कौटुंबिक नैतिकतेवर नाही. जर एखादे कृत्य कायद्यानुसार गुन्हा नसेल, तर केवळ सामाजिक धारणेमुळे न्यायालय ते चुकीचे ठरवू शकत नाही..न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, एका विवाहित पुरुषाने प्रौढ महिलेसोबत तिच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे, हे स्वतःहून गुन्हेगारी कृत्य नाही. जोपर्यंत कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नाही, तोपर्यंत न्यायालय अशा संबंधाला गुन्हा मानणार नाही. हे प्रकरण एका लिव्ह-इन जोडप्याशी संबंधित आहे, ज्यांना महिलेच्या कुटुंबाकडून सतत धमक्या मिळत होत्या. शहाजहानपूरच्या पोलीस अधीक्षकांकडे केलेल्या अर्जात, महिलेने म्हटले आहे की ती सज्ञान असून आपल्या जोडीदारासोबत स्वतःच्या मर्जीने राहत आहे. .तिने असेही म्हटले आहे की, तिचे आई-वडील आणि इतर नातेवाईक या नात्यामुळे नाराज असून तिला जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत. आपल्या अर्जात, त्या महिलेने स्वतःला आणि आपल्या जोडीदाराला ऑनर किलिंगचा धोका असल्याची भीतीही व्यक्त केली होती. असे असूनही, उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने असे नमूद केले की, जर दोन प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहायचे असेल, तर त्यांचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. .अशा प्रकरणांमध्ये, त्या जोडप्याच्या जीविताची आणि मालमत्तेची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही पोलीस अधीक्षकांची वैयक्तिक जबाबदारी आहे. महिलेच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातही त्या जोडप्याला महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला. पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्यांना अटक केली जाणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला..उच्च न्यायालयाने महिलेच्या कुटुंबीयांना त्या जोडप्याला कोणत्याही प्रकारे त्रास न देण्याचे, त्यांच्याशी संपर्क न साधण्याचे किंवा त्यांच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, जर त्यांनी धमकी दिली किंवा त्यांना इजा पोहोचवली, तर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्या जोडप्याच्या सुरक्षेची वैयक्तिक जबाबदारी शहाजहानपूरचे पोलीस अधीक्षक यांची असेल. सुरक्षेत कोणतीही कमतरता आढळल्यास, जबाबदारी निश्चित केली जाईल.