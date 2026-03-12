देश

Daughter-in-law Legal Duty India : सुनेने सासू-सासऱ्यांची सेवा केली नाही तर गुन्हा दाखल होतो ? हायकोर्टाचा 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

In-Laws Care Law : लग्नामुळे दोन व्यक्तींसोबत दोन कुटुंबेही नात्याने जोडली जातात, त्यामुळे सुनेकडून अनेक अपेक्षा केल्या जातात. भारतीय समाजात पारंपरिकपणे सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्याची अपेक्षा सुनेकडून केली जाते.
Allahabad High Court clarifies that a daughter-in-law is not legally bound to take care of her in-laws

Daughter-in-law Legal Duty: भारतीय समाजात कोणाच्याही आयुष्यातील लग्न हा विशेष प्रसंग असतो. लग्नामुळे नवे जीवन सुरु होते, लग्नामुळे केवळ नवरा-नवरीच बंधनात बांधले जात नाहीत तर दोन कुटुंबांचे एकरुप होतात. कुटुंबात पती आणि पत्नीच्या जबाबदाऱ्या समान असायला हव्यात. साधारणपणे, लग्नानंतर सासरच्या घरी राहायला येणाऱ्या नवीन सुनेकडून अनेक अपेक्षा केल्या जातात. सासू-सासऱ्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांचे जेवण आणि आरोग्य, तसेच कुटुंबातील इतर सर्व सदस्यांची काळजी तिनेच घ्यावी, अशी अपेक्षा तिच्याकडून केली जाते.

