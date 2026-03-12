Daughter-in-law Legal Duty India : सुनेने सासू-सासऱ्यांची सेवा केली नाही तर गुन्हा दाखल होतो ? हायकोर्टाचा 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

Daughter-in-law Legal Duty: भारतीय समाजात कोणाच्याही आयुष्यातील लग्न हा विशेष प्रसंग असतो. लग्नामुळे नवे जीवन सुरु होते, लग्नामुळे केवळ नवरा-नवरीच बंधनात बांधले जात नाहीत तर दोन कुटुंबांचे एकरुप होतात. कुटुंबात पती आणि पत्नीच्या जबाबदाऱ्या समान असायला हव्यात. साधारणपणे, लग्नानंतर सासरच्या घरी राहायला येणाऱ्या नवीन सुनेकडून अनेक अपेक्षा केल्या जातात. सासू-सासऱ्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांचे जेवण आणि आरोग्य, तसेच कुटुंबातील इतर सर्व सदस्यांची काळजी तिनेच घ्यावी, अशी अपेक्षा तिच्याकडून केली जाते. .सासरच्या मंडळींसाठी त्याग करण्याची आणि त्यांची सेवा करण्याची जबाबदारी केवळ सुनेचीच असते, असे मानले जाते. जर सासरचे घर मोठे असेल किंवा ते एक संयुक्त कुटुंब असेल, तर सुनेवरील जबाबदाऱ्यांचे आणि कर्तव्यांचे ओझे आणखीच वाढते. कदाचित याच कारणामुळे, आजकाल अनेक स्त्रिया लग्नानंतर आपल्या पतीसोबत स्वतंत्रपणे राहण्याला पसंती देत आहेत..सासरच्या मंडळींसोबत राहणाऱ्या स्त्रियांना अनेक तडजोडी आणि त्याग करावे लागतात. जर त्यांनी सासू-सासरे, दीर किंवा नणंद यांची काळजी घेण्यात काही चूक केली, तर सुनेला टोमण्यांचा सामना करावा लागतो. काही वेळा तर परिस्थिती आणखीच चिघळते. पण तुम्हाला हे माहित आहे का, की सासरच्या मंडळींची सेवा करणे ही सुनेची कायदेशीर जबाबदारी नाही?.अलाहाबाद हायकोर्टाने घटस्फोटाच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. कोर्टाने स्पष्ट केले की, सुनेने आपल्या वृद्ध सासू-सासऱ्यांची काळजी न घेणे या कृतीला क्रूरता किंवा 'गुन्हा' मानले जाणार नाही. कोर्टाने नमूद केले की, अशा बाबी अत्यंत वैयक्तिक स्वरूपाच्या असतात; त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबातील अशा बाबींची सविस्तर तपासणी करणे कोर्टाला शक्य नसते. कोर्टाने असेही म्हटले की, पती घराबाहेर असताना केवळ त्याच्या आई-वडिलांची काळजी न घेणे, म्हणजे 'क्रूरता' होत नाही. .सासू-सासऱ्याच्या संपत्तीत सून किंवा जावयाला हक्क असतो का? नातवंडाला आजी-आजोबाची इस्टेट मिळते का? वाचा....पत्नीचे एकमेव वैवाहिक कर्तव्य काय? अलाबाद हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, सासू-सासऱ्यांची काळजी घेणे हे पत्नीचे कायदेशीर कर्तव्य नाही. पत्नीचे प्राथमिक वैवाहिक कर्तव्य हे तिच्या पती आणि मुलांप्रती असते. याचा अर्थ असा की, सांस्कृतिक अपेक्षा आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या या नेहमीच एकमेकांशी सुसंगत असतातच असे नाही..मग जबाबदारी कोणावर असते? कोर्टाच्या मते, 'मातापित्यांचे आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७' अंतर्गत मुलावर आपल्या मातापित्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी असते..सुनेचे सासरच्या मालमत्तेवरअधिकार असतात?सूनबाई जरी संयुक्त कुटुंबाचा (विभक्त नसलेल्या कुटुंबाचा) एक भाग असली, तरीही सासरच्या मालमत्तेवर तिचे कोणतेही अधिकार नसतात. संयुक्त कुटुंबामध्ये, पत्नीचे अधिकार केवळ पतीने स्वतः कमावलेल्या मालमत्तेपुरतेच मर्यादित असतात. पत्नीला सासरच्या मालमत्तेचा वारसा केवळ तिच्या पतीमार्फतच मिळू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.