High Court: सून सासरच्यांचा सांभाळ करण्यास बांधील नाही; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, वारसा हक्क आणि पोटगी वेगवेगळे

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे ठरवले आहे की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १२५ अन्वये, सून आपल्या सासरच्या मंडळींचा सांभाळ करण्यास कायदेशीररित्या बांधील नाही. न्यायालयाने असेही ठरवले की, मृत मुलाच्या मालमत्तेच्या वारसा हक्कासंबंधीचे युक्तिवाद पोटगीच्या कार्यवाहीत विचारात घेतले जात नाहीत..अलिकडच्याच एका आदेशात न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांनी सुनावणीदरम्यान असे नमूद केले की, पोटगी मागण्याचा अधिकार हा एक वैधानिक अधिकार आहे आणि तो कलमात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या व्यक्तींच्या प्रवर्गापुरता मर्यादित आहे, आणि सासरच्या मंडळींचा त्या कक्षेत समावेश होत नाही. नैतिक बंधन कितीही अनिवार्य वाटले तरी, वैधानिक आदेशाच्या अनुपस्थितीत त्याची कायदेशीर बंधन म्हणून अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही..एका वृद्ध दांपत्याने त्यांच्या सुनेविरुद्ध दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले, "विधानमंडळाने, सुज्ञपणे, संबंधित तरतुदींच्या कक्षेत सासरच्या मंडळींचा समावेश केलेला नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, सदर तरतुदीअंतर्गत सुनेवर तिच्या सासरच्या मंडळींप्रति पोटगीचे बंधन लादण्याचा विधानमंडळाचा हेतू नव्हता." त्या वृद्ध जोडप्याने, आग्रा येथील कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये दिलेल्या एका आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. .त्या आदेशात, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४४ (BNSS) अंतर्गत पोटगीसाठी केलेला त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्या जोडप्याने असा युक्तिवाद केला की, ते वृद्ध, निरक्षर, गरीब असून, जोपर्यंत त्यांचा मुलगा जिवंत आहे, तोपर्यंत ते पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून आहेत. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, उत्तर प्रदेश पोलिसात हवालदार म्हणून कार्यरत असलेल्या त्यांच्या सुनेला, तिच्या दिवंगत पतीचे सर्व सेवा आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळण्याव्यतिरिक्त, पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न आहे. .त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, आपल्या वृद्ध सासू-सासऱ्यांना आधार देण्याचे सुनेचे 'नैतिक कर्तव्य' हे एक कायदेशीर बंधन म्हणून ओळखले जावे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि नमूद केले की, सुनेची पोलीस नोकरी सहानुभूतीच्या आधारावर होती हे दर्शवणारे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नव्हते. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, अशा संक्षिप्त पोटगीच्या कार्यवाहीमध्ये मृत मुलाच्या मालमत्तेच्या वारसा हक्कासंबंधीच्या युक्तिवादांचा विचार केला जात नाही.