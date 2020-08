भिक्षेतून मिळवलेली रक्कम कोरोना रुग्णांसाठी दान...

चेन्नई (तमिळनाडू): एका भिक्षेकराने भिक्षा मागून जमविलेली रक्कम कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी सरकारकडे दान केली. भिक्षेकऱयाचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, नेटिझन्स त्यांच्या समाजकार्याचे कौतुक होत आहे.

जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. विविध देशांनी लॉकडाऊन केल्यामुळे अनेकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पण, समाजाकडून मिळविलेली रक्कम समाजाच्या कल्याणासाठी दान करण्याचा निर्णय एका भिक्षेकऱयाने घेतला. भिक्षा मागून मिळविलेली 90 हजार रुपयांची रक्कम त्यांनी सरकारकडे जमा केली. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबांना 'समाजसेवक' असे म्हटले आहे.

Tamil Nadu: Poolpandiyan, an alms seeker in Madurai, today donated Rs 90,000 towards the state #COVID19 relief fund. He says, "I am happy that the District Collector has given me the title of a social worker."

In May this year, he donated Rs 10,000 towards the same cause. pic.twitter.com/UzA9EVUBWf

