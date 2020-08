कोविड सेंटरमध्ये कुटुंबाने केलेला डान्स व्हायरल...

कतनी (मध्य प्रदेश): कोरोना व्हायरसचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर एका कुटुंबातील आठ सदस्यांनी कोविड सेंटरमध्ये डान्स केला. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

एका कुटुंबातील 19 सदस्यांना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे आठ ऑगस्ट रोजी कोविड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर त्यांची पुन्हा चाचणी करण्यात आली. अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे कुटुंबातील सदस्य आनंदात होते. घरी जाण्यापूर्वी त्यांनी कोविड सेंटरमध्ये दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंगच्या छिछोरे या चित्रपटातील 'चिंता करके क्या पायेगा, मरने से पहले मर जायेगा...' या गाण्यावर डान्स केला.

In Katni, family celebrates successfully defeating #COVID19India infection by dancing to tunes of a Bollywood song, before being discharged @ndtvindia @ndtv @GargiRawat @ShonakshiC #Corona #covid pic.twitter.com/Yzs3B1AFgd

