Amardeep Throwball Player: देशासाठी जिंकली ४ सुवर्णपदके, पण उदरनिर्वाहासाठी विकतोय भाजी; मुख्यमंत्र्यांनी घेतली गंभीर दखल

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करत चार सुवर्णपदके जिंकणाऱ्या २९ वर्षीय थ्रोबॉलपटू अमरदीप यांच्यावर आज कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी भाजी विकण्याची आणि कॅब चालवण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या संघर्षाची कहाणी समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या प्रकरणाची दखल घेत क्रीडा विभागाला तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत..चार आंतरराष्ट्रीय सुवर्णपदकांचा प्रवासअमरदीप यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करत विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.२०१५: मलेशियातील एशियन ज्युनियर थ्रोबॉल चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक.२०१७: नेपाळमधील काठमांडू येथे झालेल्या इंडो-नेपाळ थ्रोबॉल चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक.२०१९: बंगळुरूतील साऊथ एशियन थ्रोबॉल चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक.२०२६: राँची येथे झालेल्या साऊथ एशियन थ्रोबॉल चॅम्पियनशिपमध्ये पुन्हा सुवर्णपदक.चार आंतरराष्ट्रीय सुवर्णपदके मिळवूनही त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत मात्र अपेक्षित सुधारणा झाली नाही..स्पर्धेसाठी कर्ज घ्यावे लागले२०१५ मध्ये मलेशियात स्पर्धेसाठी जाण्यासाठी अमरदीप यांना सुमारे ६५ हजार रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले होते. झारखंड थ्रोबॉल असोसिएशननेही त्यांना काही प्रमाणात मदत केली होती.त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थितीही अत्यंत साधारण आहे. वडील भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतात. आईही डोक्यावर भाजीची टोपली घेऊन घरोघरी भाजी विकते, तर त्यांचा मोठा भाऊ फास्ट फूडचा स्टॉल चालवतो..Mumbai News: VIPसाठी सामान्य नागरिकाला ढकललं, पोलिसांनी सायकल दिली फेकून; Video Viral.कॅब चालवून अन् भाजी विकून उदरनिर्वाहकुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी अमरदीप सध्या राँचीतील अरगोडा चौक परिसरात भाजी विकतात, तर रात्री कॅब चालवतात. या सर्व धावपळीतही त्यांनी थ्रोबॉलचा सराव आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करणे सोडलेले नाही.२०१६ पासून प्रोत्साहन निधी आणि सरकारी नोकरीसाठी ते शासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यासोबत खेळलेल्या काही खेळाडूंना इतर राज्यांमध्ये क्रीडा धोरणांतर्गत सरकारी नोकरी मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे..मुख्यमंत्र्यांकडून दखलअमरदीप यांच्या परिस्थितीची माहिती समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी क्रीडा विभागाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.क्रीडामंत्री सुदिव्य सोनू यांनीही विद्यमान क्रीडा धोरणाच्या माध्यमातून अमरदीप यांना सरकारी नोकरी देता येईल का किंवा रोजगाराचा अन्य मार्ग उपलब्ध करून देता येईल का, याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले आहे..संघर्ष कायम, ध्येयही कायमआर्थिक अडचणी आणि रोजगाराचा प्रश्न कायम असतानाही अमरदीप यांनी खेळ सोडलेला नाही. ऑक्टोबर २०२६च्या अखेरीस श्रीलंकेत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ते तयारी करत आहेत.देशासाठी पदके जिंकणाऱ्या खेळाडूंना त्यांच्या कारकिर्दीनंतर आर्थिक आणि रोजगाराची सुरक्षितता मिळावी, हा प्रश्न अमरदीप यांच्या संघर्षामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.