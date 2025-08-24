Amartya Sen : ‘मतदानापासून वंचित राहण्याची भीती’, मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीवरून अमर्त्य सेन यांची चिंता

कोलकता : मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीवर नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी चिंता व्यक्ती केली आहे. ‘‘मतदारयाद्यांची फेरपडताळणी संवेदनशीलतेने हाताळली गेली नाही, तर मोठ्या संख्येने गरीब आणि वंचित लोक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात,’’ असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सेन यांनी अशा प्रशासकीय प्रक्रियेच्या न्याय्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘‘अशा नागरिकांकडून त्यांच्याकडे उपलब्ध नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते,’’ असेही ते म्हणाले. .पत्रकारांशी बोलताना सेन म्हणाले, ‘‘प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कालांतराने पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे; परंतु त्यामुळे मूलभूत हक्कांवर गदा येता कामा नये. वेळोवेळी विविध प्रक्रियात्मक कामे पार पाडावी लागतात. मात्र, तसे करताना गरिबांच्या हक्कांवर पाय देऊन उत्तम व्यवस्था निर्माण करता येणार नाही..न्याय आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन याचे प्रचंड महत्त्व आहे. अनेक व्यक्तींकडे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने ते वारंवार निवडणूक प्रक्रियेबाहेर राहतात. अनेक लोकांकडे कागदपत्रे नाहीत. अनेकांना मतदान करता येत नाही. सुधारणा करण्याच्या नावाखाली अनेकांना हानी पोहोचली, तर ती गंभीर चूक ठरते. एखादी एक चूक दुरुस्त करण्यासाठी सात नवीन चुका करणे योग्य ठरत नाही..बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीवरून सध्या विविध राजकीय पक्ष आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांकडून टीका करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सेन यांनी मतप्रदर्शन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.