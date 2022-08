Video : मंत्र्याच्या ताफ्यासाठी रुग्णवाहिका थांबवली; नेटकरी संतापले

By

चेन्नई - मंत्र्यांचा ताफा जाण्यासाठी रुग्णवाहिका काही काळ थांबल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ देखील समोर आला आहे. यावेळी मंत्र्यांच्या ताफ्यात डझनहून अधिक वाहने होती. त्यामुळे रुग्णवाहिकेतील रुग्णाला ताटकळत बसाव लागलं. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकरी संताप व्यक्त करत करत आहेत. (Ambulance briefly stopped to allow passage of Tamil Nadu Minister's convoy)

हेही वाचा: Bihar Politics : बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा; चिराग पासवान यांची मागणी

दरम्यान हा व्हिडीओ तामिळनाडू येथील असून तामिळनाडू सरकारमधील शिक्षणमंत्र्यांच्या ताफ्यासाठी रुग्णवाहिका थांबविण्यात आली होती. या ताफ्यात डझनहून अधिक वाहने होती. ही सर्व वाहने निघून जाईपर्यंत रुग्णवाहिकेला रोखून ठेवण्यात आलं होतं.

व्हिडीओमध्ये राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोळी ज्या वाहनातून प्रवास करत होते त्या वाहनाला महिला पोलिस सलामी देताना दिसत होती. या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या असून अनेकांनी याला चुकीचं म्हटलं आहे. अनेकांनी मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.