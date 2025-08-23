देश

Success story: गुन्हेगारीमुळे बदनाम होतं गाव! आता प्रत्येक घरामध्ये आहेत अधिकारी; नेमका बदल कसा झाला?

An Amethi village transformed from notoriety to a hub of government officials: कोणी उत्पादन शुल्क विभागात, कोणी कस्टम विभागात, कोणी उपजिल्हाधिकारी, तर कोणी नायब तहसीलदार म्हणून काम करत आहे.
Amethi: उत्तर प्रदेशातील अनेक गावे त्यांच्या चित्रविचित्र कुरापतींमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. असंच एक गाव उत्तर प्रदेशातील अमेठी जिल्ह्यात आहे, जे एकेकाळी वाईट कामांसाठी कुप्रसिद्ध होते, पण काळाच्या ओघात या गावाचे रूप आणि भविष्य दोन्ही बदलले आहे. आज या गावातील बहुतेक लोक सरकारी नोकरीत आहेत. या गावाच्या बदलाची कहाणी खूप रंजक आहे.

