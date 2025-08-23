Success story: गुन्हेगारीमुळे बदनाम होतं गाव! आता प्रत्येक घरामध्ये आहेत अधिकारी; नेमका बदल कसा झाला?

Amethi: उत्तर प्रदेशातील अनेक गावे त्यांच्या चित्रविचित्र कुरापतींमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. असंच एक गाव उत्तर प्रदेशातील अमेठी जिल्ह्यात आहे, जे एकेकाळी वाईट कामांसाठी कुप्रसिद्ध होते, पण काळाच्या ओघात या गावाचे रूप आणि भविष्य दोन्ही बदलले आहे. आज या गावातील बहुतेक लोक सरकारी नोकरीत आहेत. या गावाच्या बदलाची कहाणी खूप रंजक आहे..हे गाव आहे अमेठी जिल्ह्यातील जामो विकासखंडमधील 'खुन्ना के ताल'. आजपासून सुमारे २० वर्षांपूर्वी या गावाची ओळख काही वेगळीच होती. पूर्वी हे गाव नाच-गाणे, गुन्हेगारी आणि इतर चुकीच्या कामांसाठी ओळखले जात होते. पण हळूहळू वेळ बदलला आणि आज या गावाची ओळख बदलली आहे. या गावातील अनेक तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या, ज्यामुळे गावाची प्रतिमा सुधारली आहे..दुहेरी हत्याकांडानं बदायूं हादरलं! जमिनीच्या वादातून आई-मुलीची चाकूने भोसकून हत्या; घराबाहेर झोपलेल्या भावावरही हल्ला, मध्यरात्री काय घडलं?.प्रत्येक घरात आहेत अधिकारीया गावातील लोक वेगवेगळ्या सरकारी पदांवर कार्यरत आहेत. कोणी शिक्षक, कोणी उत्पादन शुल्क (excise) विभागात, कोणी कस्टम विभागात, कोणी उपजिल्हाधिकारी, तर कोणी नायब तहसीलदार म्हणून काम करत आहे. काही लोक एडीओ पंचायत आणि शिक्षण क्षेत्रातही आपले नाव कमवत आहेत. याच गावातील अजय सिंह यांचा एक भाऊ नायब तहसीलदार आहे, तर एक बहीण एसडीएम आहे. त्याचप्रमाणे, गावातील समीर राणा हे कस्टम विभागात अधिकारी आहेत. याशिवाय, गावात लेखपाल, शिक्षक अशा अनेक छोट्या पदांवरही लोक कार्यरत आहेत..Shivaji Maharaj History : पैठणमधील शिवरायांच्या काकींचा वाडा! आग्राला जाताना महाराजांनी दिली होती भेट...आजही तिथे राहतात छत्रपतींचे वारसदार.गावकऱ्यांनी सोडली चुकीची कामेगावातील स्थानिक रहिवासी गुरुबक्श सिंह सांगतात की, "पूर्वी या गावाची ओळख खूप चुकीच्या कामांसाठी होती. पण हळूहळू वेळ बदलत गेला आणि गेल्या १० वर्षांपासून सर्वांनी आपले धंदे बंद करून शिक्षणाकडे लक्ष दिले. त्यामुळे या गावाचे नाव पूर्णपणे बदलले आहे. आज विविध सरकारी पदांवर येथील लोक रुजू होत आहेत."गावातील आणखी एका रहिवासीने सांगितले की, "पूर्वी लोक चुकीच्या कामांमध्ये सहभागी होते, पण आता शिकलेले लोक जास्त आहेत. लोक सतत शिक्षित होत आहेत. तरुण सरकारी नोकरीची तयारी करत आहेत. त्यामुळेच हे गाव बदलत आहे. आज या गावाची एक चांगली प्रतिमा तयार झाली आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.