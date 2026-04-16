Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलांच्या मुद्द्यावरुन अमित शाह संतापले; अखिलेश यादव यांना जोरदार प्रत्युत्तर

Amit Shah: संसदेमध्ये जनगणना आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आमनेसामने आले. मुस्लिम महिलांच्या मुद्द्यावरुन अमित शाह चांगलेच संतापले होते..काय म्हणाले होते अखिलेश यादव?सरकारला जातीनिहाय जनगणना टाळायची आहे, कारण एकदा का आकडा समोर आला की मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरेल.. पंतप्रधान मतं मागताना स्वतःला मागासवर्गीय सांगतात, मग अधिकारांची वेळ आल्यावर सरकार मागे का हटतं, असा सवाल अखिलेश यादव यांनी उपस्थित केला होता..निर्णय आधीच घेतलेला आहे- अमित शाहप्रत्युत्तरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, जनगणनेचे काम सुरू झाले असून सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. सध्या घरांची मोजणी सुरू आहे आणि घरांना जात नसते, असा टोला त्यांनी लगावला. "समाजवादी पक्षाचे चालले असते तर त्यांनी घरांचीही जात ठरवली असती," असा टोला शाहांनी लगावला..मुस्लिम महिलांच्या आरक्षणादा मुद्दासमाजवादी पक्षाचे नेते धर्मेंद्र यादव यांच्या विधानाचा संदर्भ देत अमित शाह म्हणाले की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे संविधानाच्या विरोधात आहे. भारताचे संविधान धर्मावर आधारित आरक्षणाची परवानगी देत नाही. शाह यांनी अखिलेश यादव यांना आव्हान दिले की, "जर समाजवादी पक्षाला मुस्लिम महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी आपल्या पक्षाची सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना द्यावीत, आमची त्याला काहीही हरकत नाही."अमित शाहांच्या मुद्द्याला उत्तर देताना यादव म्हणाले, मुस्लिम महिला या देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येचा भाग नाहीत का? जर महिलांच्या आरक्षणाबद्दल बोलले जात असेल, तर त्यात सर्व वर्गातील महिलांचा समावेश असायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये तुफान फटकेबाजी झाली.