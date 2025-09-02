देश

Home Minister Amit Shah:पूरग्रस्तांसाठी आंतरमंत्रालयीन पथके; गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा, जम्मूत नुकसानीची पाहणी

Flood-Hit Jammu to Get Central Support: बचावकार्य वेगाने करण्यासाठी स्थापण्यात येणाऱ्या आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकांमध्ये सहसचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखालील या पथकांमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीनगर: जम्मू-काश्‍मीरसह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये पाऊस, पूर व भूस्खलन झालेल्या भागात मदत व व बचावकार्य वेगाने करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके (आयएमसीटी) स्थापन करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी जाहीर केले.

