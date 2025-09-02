Home Minister Amit Shah:पूरग्रस्तांसाठी आंतरमंत्रालयीन पथके; गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा, जम्मूत नुकसानीची पाहणी

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरसह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये पाऊस, पूर व भूस्खलन झालेल्या भागात मदत व व बचावकार्य वेगाने करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके (आयएमसीटी) स्थापन करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी जाहीर केले..Maratha Reservation:'मेहबूबच्या हलगीने मराठा आंदोलनाला बळ'; झांजवादकासह जुगलबंदी आकर्षणाचे केंद्र.जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांत ढगफुटी, पूर, भूस्खलन, दरडी कोसळल्याने मोठी जीवितहानी व वित्तहानी झाली आहे. शहा यांनी जम्मूचा दौरा करून सोमवारी नुकसानीचा आढावा घेतला. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यासह शहा यांनी तावी पुलावर थांबून नदीकाठच्या नुकसानीची पाहणी केली. शहा यांनी आज सकाळी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. .यात केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, गुप्तचर विभागाचे प्रमुख तपन देका, सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक दलजितसिंह चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह हवामान खाते व सुरक्षा दलाचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, खासगी मालमत्तेचे झालेल्या नुकसानीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला..Vedic clock: 'वैदिक घड्याळ सांगणार अचूक वेळ'; ऋतुचक्राच्या आधारावर कालगणना; ‘अॅप’मधूनही माहिती.तज्ज्ञांचा समावेशबचावकार्य वेगाने करण्यासाठी स्थापण्यात येणाऱ्या आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकांमध्ये सहसचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखालील या पथकांमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश असेल. यामध्ये अर्थ, कृषी, जलशक्ती, ऊर्जा, ग्रामीण विकास आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. ही पथके घटनास्थळी जाऊन पाहणी करतील आणि सध्या सुरू असलेल्या मदत कार्याचा आढावा घेतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.