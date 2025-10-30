देश

Amit Shah: तेजस्वींना मुख्यमंत्री करण्याचे ध्येय; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लालूप्रसाद यादव यांच्यावर टीका

Amit Shah attacks Lalu Prasad Yadav: अमित शहा यांनी बिहारमध्ये प्रचारसभेत लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्यावर टीका केली. तेजस्वींना मुख्यमंत्री बनविण्याचे लालूंचे ध्येय असल्याचा शहा यांचा आरोप. बिहार निवडणुकीत एनडीएला दोन-तृतीयांश बहुमत देण्याचे आवाहन.
Amit Shah

Amit Shah

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दरभंगा/समस्तीपूर : राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांना त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव यांना बिहारचे मुख्यमंत्री करायचे आहे, तर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवायचे आहे, मात्र ही दोन्ही पदे रिक्त नाहीत,’’ असा टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लगावला. दरभंगा येथे प्रचार सभेत ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Bihar
political
election
Lalu Prasad Yadav
tejaswi yadav
Amit Shah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com