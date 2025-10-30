Amit Shah: तेजस्वींना मुख्यमंत्री करण्याचे ध्येय; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लालूप्रसाद यादव यांच्यावर टीका

दरभंगा/समस्तीपूर : राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांना त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव यांना बिहारचे मुख्यमंत्री करायचे आहे, तर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवायचे आहे, मात्र ही दोन्ही पदे रिक्त नाहीत,’’ असा टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लगावला. दरभंगा येथे प्रचार सभेत ते बोलत होते..‘‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या कट्टरवादी संघटनेचे सदस्य, ज्यांच्यावर केंद्र सरकारने बंदी घालून त्यांना अटक केली आहे, ते काँग्रेस-आरजेडीचे सरकार आल्यास तुरुंगात राहतील का,’’ असा प्रश्न शहा यांनी यावेळी उपस्थित केला..दरम्यान, समस्तीपूर येथील दुसऱ्या सभेत शहा म्हणाले की, ही निवडणूक म्हणजे बिहारमध्ये पुन्हा ‘जंगलराज’ येऊ नये यासाठीची लढाई आहे. राज्यातील एनडीए सरकार हे पाच पांडवांसारखे मजबूत आघाडी आहे.’’.शहा म्हणालेकर्पुरी ठाकूर यांची ‘जननायक’ ही उपाधी ‘इंडिया’ आघाडीला हिरावून घ्यायची आहेबिहारच्या विकासासाठी लालूप्रसाद व राबडी देवींनी काहीही केलेले नाही.एनडीएला बहुमत हीच नेहरूंना आदरांजलीदरभंगा/पाटणा : बिहार निवडणुकीचा १४ नोव्हेंबर रोजी निकाल आहे, याच दिवशी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती आहे, त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) दोन-तृतीयांश बहुमत मिळणे हीच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीदिनी त्यांना साजेशी आदरांजली ठरेल, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बारह येथे आयोजित सभेत केले..‘गॅस सिलिंडर ५०० रुपयांत’‘‘बिहारमध्ये इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यास ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्यात येईल,’’ असे आश्वासन तेजस्वी यादव यांनी सभेत दिले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल व तेजस्वी यांची ही एकत्र घेण्यात आलेली पहिलीच सभा आहे..‘सध्याच्या सरकारने ज्या लोकप्रिय ठरणाऱ्या योजनांची घोषणा केली आहे, त्या आमच्याच घोषणांची ‘कॉपी’ आहे. आम्ही २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळेच सत्तेत आलेल्यांना १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज द्यावी लागली,’’ असा दावा तेजस्वी यांनी केला. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यास प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याच्या आश्वासनाचाही त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला. तसेच बिहारमध्ये येऊन मते मागणाऱ्यांना मात्र बिहारमधील कारखाने गुजरातमध्ये नेणाऱ्यांना सत्तेतून खाली खेचा, असे आवाहन तेजस्वी यांनी यावेळी केले..Bihar elections 2025: Tejashwi Yadav statement: तेजस्वी यादव म्हणतात, वडिलांनंतर आता माझ्याही विरोधात भाजपचे षड्यंत्र रचले जात आहे\n.‘महाआघाडी’चा असा जाहीरनामासत्ता स्थापन झाल्यापासून २० महिन्यांच्या आत प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीजीविका दीदींना सरकारी नोकरीचा दर्जा, ३० हजार रुपयांपर्यंत वेतनमहिलांना दरमहा दोन हजार ५०० रुपये देणारसर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणारबिहारमधील युवकांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देणार, त्यासाठी रोजगार मेळावे घेणारजुनी पेन्शन योजना लागू करणार२०० युनिटपर्यंत वीज मोफतवक्फ सुधारणा विधेयकावर स्थगिती आणणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.