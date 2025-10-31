Amit Shah: बिहारमधील जनताच सूड घेईल; अमित शहा, इंडिया आघाडीचा पराभव होणार असल्याचा दावा

लखीसराय/मुंगेर : काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मातुःश्रींचा केले अपमान तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी छटी मय्याचा अपमान केला, याचा बिहारमधील जनता सूड घेईल व बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये इंडिया आघाडीचा पूर्णपणे पराभव करेल, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी केला..बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री शहा यांनी लखीसराय आणि मुंगेर जिल्ह्यांमधील आज सभा घेतल्या. यावेळी बोलताना शहा म्हणाले, ‘‘लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना छटी मय्याचा अपमान केला आणि या देवीची पूजा करणारे लोक ‘नौटंकी’ करतात असे राहुल म्हणाले.’’.Political Controversy : मंत्री बावनकुळेंवर गुन्हा दाखल करा : संजय राऊत.काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव न घेता शहा म्हणाले की, बिहारमधील लोकांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवाराला इतकी जोरदार मते द्या की त्याचे पडसाद इटलीपर्यंत उमटतील. गृहमंत्री शहा म्हणाले, ‘‘सीता मातेने मुंगेर येथे ‘छटी मातेची’ पूजा केली होती मात्र राहुल यांना त्याची जाणीव नाही, राहुल गांधी भारताच्या संस्कृतीचा अनादर करतात, कारण इटली हे त्यांचे आजोळ आहे.’’.प्रत्येक मत विकासासाठीयावेळी गृहमंत्री शहा यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव आणि राबडी देवी यांच्यावरही टीका केली. ‘‘लालू प्रसाद यादव आणि राबडी देवी यांच्या काळात बिहारमध्ये ‘जंगलराज’ होते. नितीशकुमारांनी ‘जंगलराज’ संपवले, पण आता आरजेडी नव्या चेहऱ्यांसह तेच येथे पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ‘एनडीए’ला दिलेले प्रत्येक मत हे बिहारच्या विकासासाठी असेल,’’ असे शहा म्हणाले..गृहमंत्री शहा म्हणाले१९९२ ते २००४ या काळात आरजेडीच्या काळात बिहारमध्ये ३२ हजाराहून अधिक अपहरणेयूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळात तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचा गैरव्यवहारपंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीतबिहारमधून देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी घुसखोरांना बाहेर काढू.BJP आमदाराच्या मुलाने रस्त्यात गाडी लावल्यानं वाहतूक कोंडी, पोलिसांशी हुज्जत घालत म्हणाला, चल निघ.राहुल यांच्या वक्तव्याची काँग्रेस नेत्यांना धास्ती ‘राहुल गांधी हे जेव्हा जेव्हा तोंड उघडतात, तेव्हा काँग्रेसच्या लोकांनाच धास्ती वाटते’’, असे म्हणत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बिहारमधील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती, या टीकेला रिजीजू यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘‘मोदी यांना मतांसाठी नाचायला सांगितले तर ते नाचूही शकतात,’’ असे विधान गांधी यांनी अलीकडेच मुझफ्फरपूरच्या जाहीर सभेत केले होते. ‘‘गांधी यांच्या वारंवारच्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे काँग्रेसच्या नेत्यांची नाचक्की होत आहे. कोणताही नेता बोलू शकणार नाही, अशा भाषेत राहुल बोलतात. गांधी जोवर अशा प्रकारची भाषा बोलत राहतील, तोवर देशाची जनता काँग्रेसला सत्ता देणार नाही,’’ असे रिजीजू यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.