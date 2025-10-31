Amit Shah: बिहारमधील जनताच सूड घेईल; अमित शहा, इंडिया आघाडीचा पराभव होणार असल्याचा दावा

देश

NDA vs INDIA Alliance: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधींवर छठी मय्याचा अपमान केल्याचा आरोप करत बिहारमध्ये एनडीएला मतदानाची गरज अधोरेखित केली. शहा म्हणाले, बिहारची जनता राहुल गांधी आणि काँग्रेसला पराभूत करून मोदींच्या नेतृत्वावर पुन्हा विश्वास दाखवेल.
लखीसराय/मुंगेर : काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मातुःश्रींचा केले अपमान तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी छटी मय्याचा अपमान केला, याचा बिहारमधील जनता सूड घेईल व बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये इंडिया आघाडीचा पूर्णपणे पराभव करेल, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी केला.

