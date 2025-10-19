Amit Shah : नव्या मुखवट्यातील ‘जंगलराज’ पुन्हा नको, अमित शहा; जनतेने ‘एनडीए’ला आणखी एक संधी द्यावी

पाटणा : बिहारमध्ये पुन्हा ‘एनडीए’च सत्तेवर येणार असल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी केला. नव्या कपड्यांमधील करून अथवा नव्या मुखवट्यातील ‘जंगलराज’ बिहारमध्ये पुन्हा येऊ नये, असा आमचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले..शहा यांच्या तीन दिवसांच्या बिहार दौऱ्याची सांगता शनिवारी झाली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सहकार्याने बिहारला विकासाच्या मार्गावर आणखी पुढे नेण्याचे काम ‘एनडीए’ करणार आहे. बिहारच्या जनतेचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मी इथे आलो आहे. गेल्या २० वर्षांत आम्ही या राज्याला खड्ड्यातून बाहेर काढले आहे. आता मजबूत पायावर राज्याची उभारणी करण्याचा आमचा संकल्प आहे. पण बिहारमध्ये पुन्हा नव्या मुखवट्यातील ‘जंगलराज’ आणू पाहणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका,’’ असे आवाहन अमित शहा यांनी खासगी वाहिन्यांच्या संयुक्त कार्यक्रमात केले..‘‘नितीशकुमार यांच्या विश्वसनीय नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविणाऱ्या ‘एनडीए’ला बिहारच्या जनतेने आणखी एक संधी द्यावी, अशी विनंती मी करतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत ‘केंद्रात मोदी आणि राज्यात नितीश’ या समन्वयातून साधलेला विकासाचा प्रवास अखंड सुरू ठेवता येईल,’’ असे शहा म्हणाले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून बिहारच्या जनतेला ‘एनडीए’च्या योजनांचे लाभ सतत मिळत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले..Pune News: भर रस्त्यात कंटेनर लावून थाटला ‘संसार’; वारज्यातील डीपी रस्त्यावरील प्रकार, पोलिसांना कारवाईचा विसर.जुनी कीर्ती परत मिळावीसत्ताधारी ‘एनडीए’ने सत्ताकाळात जनतेच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीच्या तोंडावर मोफत योजनांची बरसात केली आहे, हा विरोधकांचा आरोपही त्यांनी फेटाळला.‘‘विरोधकांना स्वतःचीच चिंता वाटत असल्याने ते असे बोलत आहेत. त्यांचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, कोणत्या पक्षाचा उमेदवार कोणत्या जागेवरून लढणार, हेही त्यांना माहीत नाही,’’ असा टोला शहा यांनी विरोधकांना लगावला. बिहार ही चंद्रगुप्त मौर्यांसारख्या सम्राटांची भूमी आहे. जवळपास ७०० वर्षं या भूमीने संपूर्ण देशावर राज्य केले. मग या राज्याने पुन्हा आपली जुनी कीर्ती का मिळवू नये?, अशा विचारणा त्यांनी केली..अमित शहा म्हणाले...‘जेडीयू’ आणि भाजपची युती सत्तेत आल्यानंतर बिहारने प्रगती केलीखंडणीसाठीच्या अपहरणाच्या घटना आणि जातीय संघर्ष जवळजवळ संपुष्टात आलेउच्च दर्जाची महाविद्यालये आणि रुग्णालये उभी राहिलीपायाभूत सुविधांमध्ये राज्याने मोठी झेप घेतली‘एआय’चे केंद्र अशी बिहारची ओळख निर्माण करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.