Amit Shah: संसदेत होणार 'आर-पार'ची लढाई! 'मत चोरी'च्या मुद्द्यावरुन अमित शाहांचं राहुल गांधींसह अखिलेश यादवांना आव्हान

Akhilesh Yadav vote theft allegation: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि 'एसआयआर' वादावरून विरोधकांनी केलेल्या 'मत चोरी'च्या आरोपांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी संसदेत समोरासमोर येऊन या विषयावर थेट चर्चा करावी, असे खुले आव्हान अमित शाह यांनी दिले..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाकडे लपवण्यासारखे काहीही नसून आवश्यकता भासल्यास संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासही सरकार तयार आहे, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. मात्र, विरोधकांना वस्तुस्थितीवर चर्चा करायचीच नाही; म्हणूनच ते संसदेचे कामकाज चालू न देता केवळ गदारोळ माजवत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचं मोठं पाऊल! मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांच्या पुनर्विक्रीबाबत नवे नियम लागू.निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर विरोधक वस्तुस्थिती स्वीकारण्याऐवजी निवडणूक यंत्रणेवर गैरव्यवहाराचे आरोप करत 'मत चोरी'चे खोटे नरेटिव्ह उभारत आहेत, असेही अमित शाह म्हणाले. आपल्या भाषणात विविध राज्यांतील विजयाचा पाढा वाचताना अमित शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला..हरियाणात भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकून सरकार स्थापन केले, महाराष्ट्रात महायुतीला जनतेने मोठा जनादेश दिला, बिहारमध्ये पक्षाने ऐतिहासिक यश मिळवले, तर दिल्लीत तब्बल तीन दशकांनंतर भाजपचे सरकार आले, याची शाहांनी आठवण करून दिली. याशिवाय पुद्दुचेरीमध्ये पुन्हा सत्ता राखली, आसाममध्ये भाजपने १०० जागा जिंकून विजयाची हॅटट्रिक नोंदवली आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पूर्णपणे पराभव झाला, असे नमूद करत शाह म्हणाले की, या निकालांनंतर विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली असून ते हताश झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.