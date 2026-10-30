देश

Amit Shah: संसदेत होणार 'आर-पार'ची लढाई! 'मत चोरी'च्या मुद्द्यावरुन अमित शाहांचं राहुल गांधींसह अखिलेश यादवांना आव्हान

Amit Shah Challenges Rahul & Akhilesh in Parliament: या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाकडे लपवण्यासारखे काहीही नसून आवश्यकता भासल्यास संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासही सरकार तयार आहे, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
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esakal

संतोष कानडे
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Akhilesh Yadav vote theft allegation: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि 'एसआयआर' वादावरून विरोधकांनी केलेल्या 'मत चोरी'च्या आरोपांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी संसदेत समोरासमोर येऊन या विषयावर थेट चर्चा करावी, असे खुले आव्हान अमित शाह यांनी दिले.

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