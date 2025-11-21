देश

Amit Shah: ना सरकारी दौरा..ना खासगी! अमित शाह 20 वर्षांपासून परदेशात गेलेच नाहीत; कारण काय?

Why Amit Shah Has Not Travelled Abroad for Nearly 20 Years: अमित शाह यांनी २० वर्षांमध्ये एकही विदेश दौरा केला नाही. यामागे कोणती वैचारिक बांधिलकी आहे? किंवा कोणतं राजकीय धोरण आहे? हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
BJP Leader: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे एक तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे इतर नेत्यांपेक्षा त्यांची एक वेगळी ओळख आहे. त्यांनी मागच्या २० वर्षांपासून कधीही विदेश दौरा केला नाही. २००६ नंतर त्यांचा परदेशात ना अधिकृत दौरा झाला, ना खासगी दौरा झाला. यामागचं नेमकं कारण काय आणि राजकीय जाणकार काय सांगतात, हे पाहूया.

