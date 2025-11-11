Amit Shah: नागरी सहकारी बॅंका हव्याच : शहा, दोन लाख लोकसंख्येच्या शहरांत किमान एक बँक स्थापनेचे निर्देश

नवी दिल्ली : ‘‘येत्या पाच वर्षात दोन लाख लोकसंख्येच्या प्रत्येक शहरात किमान एक नागरी सहकारी बॅंक सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे,’’ अशी सूचना केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी नागरी सहकारी बॅंकांची शिखर संघटना असलेल्या नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को- ऑप बॅंक्स अॅन्ड क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड (नॅफकब) संस्थेला केली..‘नॅफकब’तर्फे आयोजित ‘को-ऑप कुंभ २०२५’ या आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचे आज उद्घाटन झाले, या प्रसंगी सहकार मंत्री अमित शहा यांनी हे आवाहन केले. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुजर, कर्नाटकचे कायदामंत्री एच. के. पाटील, ‘नॅफकब’चे अध्यक्ष लक्ष्मीदास, उपाध्यक्ष मिलिंद काळे, नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अॅन्ड डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (एनयुसीएफडीसी) अध्यक्ष ज्योतींद्र मेहता हे यावेळी मंचावर होते..याप्रसंगी नागरी सहकारी बॅंकांना डिजिटल व्यवहारांसाठी महत्त्वाचे ठरणाऱ्या ‘सहकार डिजी-पे अॅप’ आणि कर्ज वाटप प्रक्रियेत सुलभता आणणाऱ्या ‘सहकार डिजी- लोन’ या दोन अॅपचे उद्घाटन त्याचप्रमाणे ‘नॅफकब’च्या स्मरणिकेचे प्रकाशनही यावेळी अमित शहा यांच्या हस्ते झाले..उद्घाटनपर भाषणात गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार क्षेत्रात इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह अलायन्सच्या वैश्विक क्रमवारीत अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय क्रमांक पटकावणाऱ्या भारतीय सहकारी संस्था अमूल आणि इफ्को (इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को - ऑप लि.) यांचे अभिनंदन केले..‘‘नागरी सहकारी बॅंकांनी दोन वर्षांत एनपीए २.८ टक्क्यांवरून ०.६ टक्के एवढा कमी केला आहे. ही आर्थिक शिस्त वाखाणण्यासारखी आहे,’’ असे म्हणत केंद्रीय सहकार मंत्री शहा यांनी सहकारी बँकांचे कौतुक केले आहे..येत्या पाच वर्षात दोन लाख लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक शहरामध्ये एक नागरी सहकारी बॅंक असावी हे उद्दिष्ट बाळगायला हवे. ‘‘नॅफकबने आणि अन्य शिखर संघटनांनी यासाठीचे नियोजन करावे,’’ अशी सूचनाही सहकार मंत्री अमित शहा यांनी यावेळी केली..Minister Makarand Patil: ‘झिरो ऑर्डर’साठी जिल्हा बॅंकेचे योगदान: पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील; सोसायट्यांबाबत सहकारमंत्र्यांशी चर्चा.डिजिटल व्यवहारांचे महत्त्व अधोरेखितसध्याच्या काळात डिजिटल व्यवहारांचे महत्त्व अधोरेखित करताना सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले, की सहकार डिजी-पे, सहकार डिजी-लोन सारख्या अॅपमुळे नागरी सहकारी पतसंस्थांना देखील डिजिटल व्यवहारांशी जोडले जाणे शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.