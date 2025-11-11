देश

Amit Shah: नागरी सहकारी बॅंका हव्याच : शहा, दोन लाख लोकसंख्येच्या शहरांत किमान एक बँक स्थापनेचे निर्देश

Amit Shah’s Vision for Urban Cooperative Banks:केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नागरी सहकारी बँकांसाठी नवीन डिजिटल अ‍ॅप्स सादर केले. को-ऑप कुंभ २०२५मध्ये कर्ज सुविधा आणि आर्थिक सुधारणा मार्गदर्शनावर भर.
नवी दिल्ली : ‘‘येत्या पाच वर्षात दोन लाख लोकसंख्येच्या प्रत्येक शहरात किमान एक नागरी सहकारी बॅंक सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे,’’ अशी सूचना केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी नागरी सहकारी बॅंकांची शिखर संघटना असलेल्या नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को- ऑप बॅंक्स अॅन्ड क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड (नॅफकब) संस्थेला केली.

