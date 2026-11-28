Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात एक निवेदन जारी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने १३२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला दिलेली मंजुरी हे सर्व राज्यांमध्ये जनतेचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे आणि सरकारला लोकांच्या अधिक जवळ नेण्याचे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. .यामध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेतील कमाल जागांची मर्यादा ५०० वरून अंदाजे ६५० पर्यंत नेण्यासाठी संविधानाच्या कलम १७०(१) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्तावही समाविष्ट आहे. या तरतुदीमुळे उत्तर प्रदेशला विभाजनाशिवाय अविभाजित राहून विधानसभेतील आपले प्रतिनिधित्व वाढवता येईल, तसेच महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे राज्यातील महिलांना आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिळेल, असे अमित शाह यांनी नमूद केले..Stray Dog Menace Badlapur : भटक्या श्वानांची दहशत जीवावर बेतली! पाठलागापासून वाचण्यासाठी दुकानात लपला अन्... बदलापूरमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू.अमित शाह यांनी पुढे सांगितले की, सभागृहात अधिक लोकप्रतिनिधी आल्यास त्यांना आपापल्या मतदारसंघातील प्राधान्यक्रम मांडता येतील, ज्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार योजना तयार करण्यास आणि विकासाला अधिक गती मिळेल. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशात सुशासन आणि लोकसहभाग अधिक बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त करत राज्यातील सर्व पक्षांनी या विधेयकाचे स्वागत व समर्थन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..Stray Dog Menace Badlapur : भटक्या श्वानांची दहशत जीवावर बेतली! पाठलागापासून वाचण्यासाठी दुकानात लपला अन्... बदलापूरमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू.मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाल्यास उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या जागांची संख्या ८० वरून १२० पर्यंत वाढेल, असेही अमित शाहांनी स्पष्ट केले.दुसरीकडे, मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत भाजप सकारात्मक व आत्मविश्वासू दिसत असले, तरी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी या प्रक्रियेवर जोरदार टीका करत प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना ही भाजपची सर्वात मोठी चूक ठरेल, असे म्हटले आहे..या प्रक्रियेमागे उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव टाकण्याचा हेतू असल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित नवीन महिला आरक्षण विधेयक शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर होण्याची शक्यता असून ते पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाण्याचा अंदाज आहे.