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BJP PM Candidate Announcement for 2029 : २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा PM पदाचा चेहरा ठरला! बैठकीत अमित शाहांनी अचानक जाहीर केलं 'हे' नाव; राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ!

Amit Shah big statement on next PM : मोदी, योगी की आणखी कोणी तिसराच?; लखनौमधील भर बैठकीत गृहमंत्र्यांच्या घोषणेने राजकीय चर्चांना उधाण, विरोधकांची उडाली झोप!
Narendra Modi to be country's PM for fourth consecutive time; Amit Shah's declaration

Narendra Modi to be country's PM for fourth consecutive time; Amit Shah's declaration

Sakal

Vinayan
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देशात २०२९ मध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षांहून अधिक काळ शिल्लक असतानाच, भारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच देशातील सर्वात मोठ्या पदासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

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