BJP PM Candidate Announcement for 2029 : २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा PM पदाचा चेहरा ठरला! बैठकीत अमित शाहांनी अचानक जाहीर केलं 'हे' नाव; राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ!

देशात २०२९ मध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षांहून अधिक काळ शिल्लक असतानाच, भारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच देशातील सर्वात मोठ्या पदासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. .आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचे नेतृत्व कोणाच्या हातात असणार आणि पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असेल? यावरून देशभरात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अधिकृतपणे या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लखनौमध्ये पार पडलेल्या पक्षाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत अमित शाहांनी केलेल्या या अनपेक्षित घोषणेने राजकीय विश्लेषकांसह विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.उत्तर प्रदेश भाजपच्या नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत पक्षाच्या हजारो पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करताना गृहमंत्र्यांनी हे मोठे राजकीय गुपित उघड केले..Tukaram Mundhe on MPSC Paper Leak : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! थेट 'या' ९ परीक्षांची होणार कसून चौकशी; १६ नोव्हेंबरपूर्वी पुरावे देण्याचे कडक आवाहन."कार्यकर्त्यांच्या बळावर 'तेच' चौथ्यांदा होणार पंतप्रधान"; अमित शाहांचे स्पष्ट संकेतबैठकीत भाजप कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना अमित शाह यांनी पुढील टर्मच्या नेतृत्वाबाबत सुरू असलेल्या सर्व चर्चांना एका झटक्यात पूर्णविराम दिला. "भाजपने २०१४ पासून देशात विजयाची सलग मालिका कायम ठेवली आहे. काही लोक २०२९ च्या नेतृत्वाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; मात्र भाजपचे नेतृत्व बदलणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच नेतृत्वाखाली २०२९ ची लोकसभा निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढवली जाईल आणि कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमांच्या जोरावर नरेंद्र मोदी हेच सलग चौथ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनतील," अशी थेट आणि जाहीर घोषणा अमित शाह यांनी केली..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह २,८५० पदाधिकाऱ्यांची उपस्थितीलखनौ येथे पार पडलेल्या भाजपच्या या महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय बैठकीला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी, दोन्ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांच्यासह राज्यभरातील तब्बल २ हजार ८५० प्रमुख नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते. नरेंद्र मोदी यांच्या वयावरून आणि राजकीय निवृत्तीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांची अमित शाह यांनी जाहीर खिल्ली उडवली. "पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर देशातील १४० कोटी जनतेचा अतूट विश्वास असून, भाजप पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरणार आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले..समुद्राच्या तळाशी लपलेला सर्वात घातक शिकारी! जो चक्क बाण सोडून शिकार करतो, त्याचे हे भयंकर रहस्य माहितीये का?.यूपीमध्ये 'समान नागरी कायदा' आणणार!२०२९ च्या लोकसभेसोबतच २०२७ मध्ये होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानेही अमित शाह यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली. "उत्तर प्रदेशात भाजप पुन्हा पूर्ण बहुमताने सत्तेत आल्यास संपूर्ण राज्यात 'समान नागरी कायदा' (Uniform Civil Code - UCC) लागू केला जाईल," असे मोठे आश्वासन त्यांनी या बैठकीतून दिले. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच पंतप्रधानपदाचा चेहरा घोषित करून भाजपने विरोधकांवर मनोवैज्ञानिक आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.