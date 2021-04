ममतांनी आऊटसायडर म्हटल्यानं शहा भडकले; काँग्रेससह TMCवर जोरदार हल्लाबोल

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये एकूण आठ पैकी चार टप्प्यातील मतदान नुकतचं पार पडलं. जसजसे मतदानाचे टप्पे पुढे जात आहेत तसा इथला प्रचार चांगलाच रंगात आला आहे. राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या जहरी टिपण्णीवर केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शहा मंगळवारी चांगलेच भडकले नागराकाटा येथील सभेत त्यांनी ममतांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं.

#WATCH: HM-BJP leader Amit Shah says, "Didi calls me an outsider. She calls PM an outsider. Didi, I'll tell you who's outsider. Communists' ideology is outsider, brought from China-Russia. Congress' leadership is outsider, came from Italy. TMC vote bank is outsider, infiltrators" pic.twitter.com/cM3fx30qJo

— ANI (@ANI) April 13, 2021