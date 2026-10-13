BJP Victory: अमित शाह बोलले! राहुल गांधींना दिलं प्रत्युत्तर; म्हणाले, 2029च्या निवडणुकांमध्ये...

Gujarat Civic Polls: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुजरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचा दाखला देत काँग्रेस आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. गुजरातमधील भाजपच्या प्रचंड विजयाचा संदर्भ देत त्यांनी राहुल गांधींना प्रत्युत्तर दिलं..काँग्रेस गेल्या ४१ वर्षांपासून गुजरातमध्ये एकही निवडणूक जिंकू शकलेली नाही, असा टोला अमित शाह यांनी लगावला. "हा देखील 'एसआयआर'चा निकाल आहे का?" असा खोचक सवाल त्यांनी विचारला. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेला 'एसआयआर'चा परिणाम ठरवून नाकारता येणार नाही, असे सांगत शाह यांनी राहुल गांधींना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला..NEET Paper Leak: 'प्रश्नपत्रिका हव्यातच कशाला?' पेपरफुटी रोखण्यासाठी नंदन निलेकणींनी काय सुचवला जालीम उपाय? .''२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही एनडीए प्रचंड बहुमताने विजयी होईल आणि काँग्रेसला सलग चौथ्यांदा पराभवाचा सामना करावा लागेल,'' असा विश्वास अमित शाहांनी व्यक्त केला..गुजरात निकालावर अमित शाह काय म्हणाले?''दोन नगरपालिका आणि एका महानगरपालिकेच्या एकूण १०४ जागांपैकी भाजपने ९० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या गांधीनगर महानगरपालिकेच्या ४४ जागांपैकी ३८ जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने ३२ जागांवर निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांच्या सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.''अमित शाह पुढे बोलले, गुजरातची जनता आजच्या घडीलाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून गांधीनगरमध्ये भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. काँग्रेसने राज्यात शेवटची निवडणूक १९८५ मध्ये जिंकली होती, त्यानंतर काँग्रेस सलग पराभूत होत असल्याने ज्या राज्यात एकेकाळी सत्ता होती, तिथे ४१ वर्षे निवडणूक न जिंकणे हा काँग्रेससाठी आत्मचिंतनाचा विषय असल्याचे शाह म्हणाले..Water Supply : टंचाईग्रस्त गावांत पाण्याची गुणवत्ता तपासणार; १८ हजार ६५० नागरिकांना पिण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी.याशिवाय पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील पोटनिवडणुकांचा संदर्भ देत अमित शाह यांनी या तीनही राज्यांत काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नसल्याचे सांगितले. त्यांनी नौगावमध्ये भाजपच्या उमेदवाराने १.४२ लाख मतांनी विजय मिळवून काँग्रेसची जागा जिंकल्याचा दावा केला.