देश

BJP Victory: अमित शाह बोलले! राहुल गांधींना दिलं प्रत्युत्तर; म्हणाले, 2029च्या निवडणुकांमध्ये...

Amit Shah Targets Rahul Gandhi: काँग्रेस गेल्या ४१ वर्षांपासून गुजरातमध्ये एकही निवडणूक जिंकू शकलेली नाही, असा टोला अमित शाह यांनी लगावला. "हा देखील 'एसआयआर'चा निकाल आहे का?" असा खोचक सवाल त्यांनी विचारला.
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संतोष कानडे
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Gujarat Civic Polls: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुजरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचा दाखला देत काँग्रेस आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. गुजरातमधील भाजपच्या प्रचंड विजयाचा संदर्भ देत त्यांनी राहुल गांधींना प्रत्युत्तर दिलं.

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