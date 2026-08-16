Amit Shah: सोनिया गांधींच्या 'त्या' कृतीवर अमित शाह संतापले! चित्तोडगडमधून साधला निशाणा; म्हणाले, देशाची माफी मागा...

Amit Shah Chittorgarh rally: काँग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान 'वंदे मातरम'चे गायन पूर्ण न करता ते मध्येच थांबवल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सध्या या विषयावरुन राजकीय वातावरण तापलेले आहे. त्यातच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींवर जोरदार निशाणा साधला. .केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी राजस्थानमधील चित्तोडगड येथील एका जाहीर सभेला संबोधित केले. या कृत्यासाठी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी शाह यांनी केली.या दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या उपस्थितीत दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या २१ फूट उंच भव्य पुतळ्याचे अनावरण केले..Rajasthan Kawad Yatra: राजस्थानच्या कावड यात्रेत महाराष्ट्राचा निनाद; तृतीयपंथीय ‘शिखंडी’ ढोल-ताशा पथकाचे दमदार वादन.काय म्हणाले अमित शाह?व्होट बँकेच्या लालसेपोटी काँग्रेसला 'वंदे मातरम'चा विसर पाडला होता. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या या अमर गीतातील शब्द उच्चारत देशातील लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान दिले होते. वंदे मातरम'चे हे १५० वे वर्ष असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून या राष्ट्रगीताला पुन्हा एकदा योग्य सन्मान मिळवून दिलाय. काँग्रेस मुख्यालयात राष्ट्रगीताचे गायन सुरू असताना सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षांना ते थांबवण्यास सांगितले, ते अत्यंत लज्जास्पद होते..Malshej Ghat Project Protest: माळशेज घाट भोरांडे जलविद्युत प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मढ येथे आदिवासींचा ‘गाढव मोर्चा’ व रास्ता रोको; अदानी हटाओ, सह्याद्री बचावोच्या घोषणा.या पापासाठी माफी नाही''देशातील १४० कोटी जनता हे सर्व पाहत असून, सोनिया गांधी आणि काँग्रेसने केलेल्या या पापाला जनता कधीही माफ करणार नाही. राष्ट्रगीताचे गायन अपूर्ण सोडण्याचा विचार स्वप्नातही कोण करू शकत नाही. काँग्रेस नेत्यांना जरा जरी लाज उरली असेल, तर त्यांनी दोन्ही हात जोडून बंकिमचंद्र आणि देशातील जनतेची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे.'' अशी मागणी अमित शाहांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.