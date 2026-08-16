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Amit Shah: सोनिया गांधींच्या 'त्या' कृतीवर अमित शाह संतापले! चित्तोडगडमधून साधला निशाणा; म्हणाले, देशाची माफी मागा...

Amit Shah Vande Mataram controversy: वंदे मातरम'चे हे १५० वे वर्ष असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्रगीताला पुन्हा एकदा योग्य सन्मान मिळवून दिलाय.
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संतोष कानडे
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Amit Shah Chittorgarh rally: काँग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान 'वंदे मातरम'चे गायन पूर्ण न करता ते मध्येच थांबवल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सध्या या विषयावरुन राजकीय वातावरण तापलेले आहे. त्यातच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींवर जोरदार निशाणा साधला.

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