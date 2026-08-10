देश

Amit Shah: विरोधकांसमोर मोदी सरकार झुकलं! विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जबाबत अमित शहा संसदेत देणार निवदेन, नेमकं काय घडतंय?

Amit Shah Student Lathicharge Statement in Lok Sabha : अमित शाह सभागृहात नेमके कधी बोलणार, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांकडून लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
Amit Shah Student Lathicharge Statement in Lok Sabha

Amit Shah to address Parliament on student protest and lathi charge issue

esakal

Shubham Banubakode
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गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात येऊन स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे संसदेचं कामकाजही ठप्प झालं आहे. अशातच आता या मुद्द्यावर गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत उत्तर देण्यास तयार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अमित शाह सभागृहात नेमके कधी बोलणार, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांकडून लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

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