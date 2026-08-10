Amit Shah: विरोधकांसमोर मोदी सरकार झुकलं! विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जबाबत अमित शहा संसदेत देणार निवदेन, नेमकं काय घडतंय?

गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात येऊन स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे संसदेचं कामकाजही ठप्प झालं आहे. अशातच आता या मुद्द्यावर गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत उत्तर देण्यास तयार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अमित शाह सभागृहात नेमके कधी बोलणार, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांकडून लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे..संसदेचं कामकाज सतत रोखल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे. सरकार विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सविस्तर चर्चा करण्यास तयार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, चर्चा सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ न घालता गृहमंत्र्यांचं म्हणणं शांतपणे ऐकावं, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. या मुद्द्यावर विरोधकांमध्येच एकमत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे..एका राज्याचं नाव बदलणार, संसदेत महत्त्वाची विधेयके होणार सादर; विरोधक मागण्यांवर ठाम, गदारोळाची चिन्हे.दुसरीकडे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अमित शाह यांनी सभागृहात येऊन उत्तर द्यावं, या मागणीवर ठाम असल्याचं सांगितलं आहे. गेल्या १७ दिवसांपासून विरोधक ही मागणी करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोपही खरगे यांनी केला आहे. अमित शाह यांनी सभागृहात येऊन विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..Parliament Monsoon Session: अमित शाह घेणार सर्वात मोठा निर्णय... लोकसभेत तीन महत्त्वाचे दिवस! काँग्रेसने जारी केला व्हीप.विशेष म्हणजे, पावसाळी अधिवेशन आता अगदी शेवटच्या टप्प्यात आलं आहे. हे अधिवेशन संपायला फक्त चार कामकाजाचे दिवस बाकी आहेत. मात्र, संसदेत गदारोळ सुरू असल्याने महिला आरक्षण, परिसीमन आणि FCRAशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके पुढे जाणार की नाही, याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.