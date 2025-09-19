देश

Amit Shah: तर घुसखोरी वाढेल : अमित शहा; जनतेपर्यंत सत्य पोहोचण्याचा कार्यकर्त्यांना सल्ला

Bihar Elections: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहारमध्ये भाजपला प्रचंड बहुमत मिळवून देण्यासाठी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. विरोधकांकडून होणाऱ्या खोट्या मतचोरीच्या आरोपांबाबत जनतेला माहिती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पाटणा : ‘‘विरोधकांकडून मतचोरीचे खोटे आरोप करून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जनतेला सत्य सांगावे आणि त्याबरोबरच विरोधकांची राज्यात सत्ता आल्यास घुसखोरीला बळ मिळेल, असेही सांगावे,’’ असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज केले.

