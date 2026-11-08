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Mega Clean River Mission 2029 Deadline : "२०२९ आधी नदी पूर्ण स्वच्छ करूनच जनतेसमोर येणार!"; तब्बल ८,९४१ कोटींच्या मेगा प्लॅनची घोषणा, गृहमंत्र्यांचा मोठा संकल्प

Yamuna river rejuvenation 43 projects : दूषित पाण्याचा विळखा कायमचा संपवणार; ओखला येथील आशियातील सर्वात मोठ्या एसटीपीसह नव्या सीवर लाईनचे जाळे, पाहा केंद्राचा काय आहे मास्टरप्लॅन
Bhoomipujan of 43 projects worth 8,941 crores for Yamuna river purification.

Bhoomipujan of 43 projects worth 8,941 crores for Yamuna river purification.

Sakal

Vinayan
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देशाच्या राजधानीत गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा आणि प्रदूषणाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या यमुना नदीला कायमस्वरूपी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यमुना नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी तब्बल ८ हजार ९४१ कोटी रुपयांच्या ४३ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण केले आहे.

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