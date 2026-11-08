Mega Clean River Mission 2029 Deadline : "२०२९ आधी नदी पूर्ण स्वच्छ करूनच जनतेसमोर येणार!"; तब्बल ८,९४१ कोटींच्या मेगा प्लॅनची घोषणा, गृहमंत्र्यांचा मोठा संकल्प

देशाच्या राजधानीत गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा आणि प्रदूषणाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या यमुना नदीला कायमस्वरूपी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यमुना नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी तब्बल ८ हजार ९४१ कोटी रुपयांच्या ४३ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण केले आहे. ."मे २०२९ पूर्वी आम्ही यमुना नदी पूर्णपणे स्वच्छ आणि निर्मळ करूनच जनतेसमोर मतांचा कौल मागण्यासाठी जाऊ, हा आमचा पक्का संकल्प आहे," अशी थेट गर्जना अमित शाह यांनी या वेळी केली. या भव्य प्रकल्पामुळे दिल्लीतील तब्बल दीड कोटी नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि अत्याधुनिक सांडपाणी निचरा यंत्रणेचा थेट लाभ मिळणार आहे..Emotional Post by Saira Banu : "दिवाळीच्या प्रकाशात एक वेगळीच जादू असते, आमची फोटो काढण्याची होती परंपरा"; पाली हिलच्या बंगल्यातील जुन्या आठवणींना उजाळा देत चाहत्यांचेही पाणावले डोळे."केंद्र, दिल्ली, हरियाणा अन् उत्तर प्रदेश; ही ४ इंजिने एकत्र येऊन यमुनेचा कायापालट करणार!"नजफगड येथे आयोजित जाहीर सभेत बोलताना अमित शाह यांनी विरोधकांच्या मागील कारभारावर जोरदार तोफ डागली. "मागील राज्यकर्त्यांनी यमुना स्वच्छतेच्या नावाखाली केवळ राजकारण केले आणि जनतेचे पैसे वाया घालवले. आज मात्र केंद्र सरकार, दिल्ली प्रशासन, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश ही चार इंजिने एकाच दिशेने काम करत आहेत. यमुनेमध्ये विनाप्रक्रिया सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्यात आम्ही आतापर्यंत ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त यश मिळवले असून, येत्या अडीच वर्षांत हे प्रमाण १०० टक्के शून्य केले जाईल," असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला..Sayaji Shinde Karjat Tree Felling Protest News : "पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचा किती गंध आहे?"; अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा कर्जतमधील वृक्षतोडीवरून सरकारवर घणाघात.प्रकल्पांचे स्वरूप काय?; १,०३४ किमी नव्या सीवर लाईनचे जाळेएकूण ८ हजार ९४१ कोटी रुपयांच्या या पॅकेजमध्ये यमुनेचे प्रदूषण मुळापासून उपटून काढण्यासाठी खालील कामांचा समावेश आहे:१० पूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण : २ हजार ८२७ कोटी रुपयांच्या १० प्रकल्पांचे थेट लोकार्पण करण्यात आले.३३ नवीन प्रकल्पांची पायाभरणी : ६ हजार ११४ कोटी रुपयांच्या ३३ नवीन प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे.ओखला एसटीपी (STP) : ओखला येथे १ हजार १६१ कोटी रुपये खर्चून १२४ दशलक्ष गॅलन प्रतिदिन (MGD) क्षमतेचा आशियातील सर्वात मोठा अत्याधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जात आहे.अनधिकृत वस्त्यांना जोडणी : शहरातील ३५८ अनधिकृत वस्त्या आणि ११३ खेड्यांमधील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी २९ विकेंद्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (DSTP) आणि १ हजार ३४ किलोमीटर लांबीच्या नवीन भूमिगत सीवर पाईपलाईनचे जाळे टाकले जाणार आहे..Ganga returns to Haridwar Har Ki Pauri : १८ दिवसांनंतर अखेर 'तिचे' पुनरागमन! ऐन दिवाळीच्या दिवशी वाहू लागला खळाळता प्रवाह; घाटांवर भाविकांचा महापूर.साबरमतीच्या धर्तीवर रिव्हरफ्रंट; दिल्लीकरांना मिळणार हरित पर्यटनस्थळयमुना नदीच्या पात्रात केवळ सांडपाणी रोखणे नव्हे, तर तिच्या काठांचे सौंदर्यीकरण करून जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र उभारण्याची घोषणाही या वेळी करण्यात आली. 'असिता ईस्ट', 'बांसेरा', 'वासुदेव घाट' आणि आयटीओ (ITO) परिसरात भव्य रिव्हरफ्रंट विकसित केले जात आहेत. "यमुना केवळ एक नदी नसून ती भारताच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संतांच्या भूमीपासून ते राजधानीपर्यंत नद्यांचे पावित्र्य राखणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी आहे," असे सांगत २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यमुनेचे रूप पालटण्याचा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.