Amrit Bharat Express explosion : ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’मध्ये स्फोट; प्रवासी ट्रेनमधून उतरले अन् रूळांवर धावू लागले

Amrit Bharat Express Explosion: Panic Among Passengers : आनंद विहार येथून सहरसा येथे जाणाऱ्या १५५५८ डाउन या ट्रेनमध्ये स्फोट झाल्याने एका डब्यात चेंगराचेंगरी झाली. जीआरपी बस्ती या घटनेचा तपास करत आहे. बुधवारी पहाटे २:४५ वाजता आनंद विहार-सहरसा जाणारी अमृत भारत एक्सप्रेस गौर रेल्वे स्थानकासमोरील ओव्हरब्रिजजवळ येताच प्रवाशांनी चेन ओढून ट्रेन थांबवली. एका डब्यातील प्रवासी उतरले आणि पळू लागले. विचारले असता त्यांनी सांगितले की ट्रेनमध्ये स्फोट झाला आहे.
यानंतर घाबरलेले प्रवासी रुळांवर धावू लागले. घटनेची माहिती मिळताच गौर पोलिस तात्काळ पोहोचले आणि प्रवाशांना समजावून सांगितल्यानंतर ट्रेन पुन्हा रुळावर चढवली. सिग्नल मिळेपर्यंत ट्रेन सुमारे ३४ मिनिटे ओव्हरब्रिजखाली थांबलेली होती.
स्थानिक लोकांच्या मते ट्रेनमध्ये बसलेले दोन प्रवासी होरपळे गेले होते. अंदाज लावला जात आहे की, ट्रेनमध्ये कुणीतरी प्रवासी फटाके घेऊन प्रवास करत होता आणि अचानक त्या फटाक्यांचा स्फोट झाल्याने ही परिस्थिती ओढावली. जीआरपी पोलिस निरीक्षक पंकज कुमार यांनी ट्रेनमधील स्फोटाला दुजोरा दिला आहे. याप्रकरणी आता तपास सुरू आहे.
